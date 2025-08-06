В обмен на молчание о Брижит: Макрон пообещал Трампу прекратить конфликт на Украине

— Трамп — человек, который раньше руководил конкурсами красоты. Уж кто, а он в женщинах знает толк и отличить от бывшего мужчины сможет. И зачем бы ему идти на указанный Оуэнс договор с Макроном, впутывая себя в эту сомнительную историю? — рассуждает Бредихин. — А вот что касается договора о помощи в урегулировании украинского кризиса — такой разговор между лидерами США и Франции быть мог вполне. Только без всяких личных условий. Макрон уже давно хочет, чтобы Франция заняла лидирующую позицию в Евросоюзе посредством своей миротворческой деятельности. И ему выгодно делать вид, что от него в украинском вопросе что-то зависит. Макрон на разных политических площадках регулярно напоминает, что, мол, Франция готова везде прийти и порядок навести. Он пытается выставить свои условия, которые в дальнейшем помогут ей перехватить эстафету первенства в Евросоюзе у Германии. Хочет сделать так, чтобы по итогам переговоров Франция выглядела главным миротворцем и остальные страны альянса стали считать ее лидером Старого Света.