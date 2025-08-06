В обмен на молчание о Брижит: Макрон пообещал Трампу прекратить конфликт на Украине

В начале года мировые СМИ активно обсуждали половую принадлежность первой леди Франции Брижит Макрон. А 5 августа американская журналистка Кэндис Оуэнс решила подлить масла в огонь, приплетя к этой истории конфликт на Украине…
На зарубежном ресурсе опубликовали интервью, которое Кэндис дала известному американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем она заявила, что разговаривала по телефону лично с лидером США Дональдом Трампом, который попросил прекратить расследование о Брижит. В феврале президент франции Эмманюэль Макрон прилетел в Америку на переговоры. После них, по словам журналистки, ей сперва набрал один из приближенных Трампа. Он попросил ее прекратить расследование о якобы трансгендерности первой леди Франции (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). А еще позже с ней связался и сам Трамп.
— Он казался очень растерянным, — уточнила журналистка.
Трамп, по просьбе Макрона, предложил остановить расследование. Эмманюэль в обмен якобы обещал Трампу помочь с урегулированием конфликта между Россией и Украиной.
Конечно, подобных договоренностей между лидерами двух стран быть не могло, считает политолог Антон Бредихин. Эксперт уверен, что французское правосудие косвенно подтвердило все журналистские догадки о Брижит: в начале июля Апелляционный суд Парижа оправдал двух журналисток, ранее осужденных за клевету.
— Трамп — человек, который раньше руководил конкурсами красоты. Уж кто, а он в женщинах знает толк и отличить от бывшего мужчины сможет. И зачем бы ему идти на указанный Оуэнс договор с Макроном, впутывая себя в эту сомнительную историю? — рассуждает Бредихин. — А вот что касается договора о помощи в урегулировании украинского кризиса — такой разговор между лидерами США и Франции быть мог вполне. Только без всяких личных условий. Макрон уже давно хочет, чтобы Франция заняла лидирующую позицию в Евросоюзе посредством своей миротворческой деятельности. И ему выгодно делать вид, что от него в украинском вопросе что-то зависит. Макрон на разных политических площадках регулярно напоминает, что, мол, Франция готова везде прийти и порядок навести. Он пытается выставить свои условия, которые в дальнейшем помогут ей перехватить эстафету первенства в Евросоюзе у Германии. Хочет сделать так, чтобы по итогам переговоров Франция выглядела главным миротворцем и остальные страны альянса стали считать ее лидером Старого Света.
Чтобы этого добиться, Макрон манипулирует поставками оружия, миграционной политикой, выделением льгот и преференций своим союзникам.
— Будет ли Франция играть значимую роль в регулировании украинского кризиса? Сомнительно. Перед началом СВО тематика военного конфликта активно обсуждалась в СМИ. Тогда Франция тоже пыталась показать, что она главный миротворец, способный предотвратить любой конфликт. Но мы видим, что этого не произошло.
Так что теперь Макрону надо восстановить эти позиции своего государства, а также найти консенсус с Трампом, чтобы наладить и поддерживать отношения между ЕС и США.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Анастасия Птуха, член Гильдии Маркетологов:
— История, рассказанная Кэндис, слишком странная. Не думаю, что Трамп так переживает о России и Украине, чтобы соглашаться на подобные сделки. Так что ситуация больше похожа на попытку привлечь внимание к расследованию Кэндис. Если честно, есть ощущение, словно она работает на кого-то, кто очень хочет навредить репутации Макрона. И раз интервью у нее взял сам Такер Карлсон, свою работу она выполняет хорошо.