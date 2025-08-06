Испания отказалась от покупки американских истребителей F-35

Испания окончательно отложила покупку американских истребителей F-35, пишет El País со ссылкой на источники. Хотя в прошлом году в испанском правительстве предусмотрели на это более $10 млрд, покупка самолетов у США оказалась несовместимой с планами потратить 2% ВВП на оборону, поскольку 85% этих расходов пойдут на инвестиции в европейскую промышленность.
Как писало британское отраслевое издание Janes, Мадрид рассматривал возможность заказа около 50 F-35, чтобы заменить в том числе штурмовики AV-8B Harrier. На эти цели еще в 2023-м была заложена первая часть расходов в размере $6,25 млрд, но эти планы были в итоге отложены.
F-35 производятся компанией Lockheed Martin, это семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения.
В американской армии около 450 истребителей F-35, командование планирует закупить еще около 2 тыс. самолетов к середине 2040-х годов на общую сумму $1,7 трлн, включая $1,3 трлн на их обслуживание. Каждый истребитель стоит около $160 млн.
Решение отложить закупку F-35 в перспективе оставляет Военно-морской флот Испании без альтернативы самолетов вертикального взлета, поскольку используемые уже полвека AV-8B планируют списать к 2030 году. Продление срока их эксплуатации издание называет невозможным, в том числе из-за отсутствия запчастей.
В связи с отказом от F-35 ВМФ поручило государственной верфи Navantia провести технико-экономическое обоснование авианосца с палубой достаточной длины для посадки самолетов с тормозным гаком, это позволило бы выбрать в качестве замены устаревшим такие истребители как французский Rafale.
При этом испанские военные рассматривают вариант приобретения облегченной и более дешевой версии американских истребителей F-35 — F-35A, пока не будет реализован проект европейских истребителей шестового поколения — Future Combat Air System (FCAS). Эксплуатация последних начнется в лучшем случае к 2040 году, отмечает газета.
F-35A наиболее предпочтительный вариант для испанских вооруженных сил. «Альтернативы самолету пятого поколения с действительно продвинутой стелс-технологией у нас нет. Это реальность», — говорил в июле начальник Генерального штаба обороны генерал-адмирал Теодоро Лопес Кальдерон.
По его словам, Испании придется выживать, располагая истребителями Eurofighter четвертого поколения и дожидаться поставок FCAS.
Президент США Дональд Трамп требует от европейских стран увеличения расходов на оборону до 5% ВВП. Власти Испании в этом году уведомили НАТО, что считают необходимым сохранить уровень затрат в 2%. Американский лидер раскритиковал позицию Мадрида.