Испания отказалась от покупки американских истребителей F-35

Испания окончательно отложила покупку американских истребителей F-35, пишет El País со ссылкой на источники. Хотя в прошлом году в испанском правительстве предусмотрели на это более $10 млрд, покупка самолетов у США оказалась несовместимой с планами потратить 2% ВВП на оборону, поскольку 85% этих расходов пойдут на инвестиции в европейскую промышленность.