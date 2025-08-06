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1,2 млн кв. метров жилья и сотни соцобъектов: Текслер подвел итоги работы строителей Южного Урала

Алексей Текслер наградил строителей в честь профессионального праздника.

Источник: пресс-служба губернатора

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работников строительной отрасли. Глава региона отметил вклад строителей в развитие области. В этой сфере трудятся более 170 тысяч южноуральцев, а ее доля в валовом региональном продукте составляет около 5%.

— С начала этого года мы ввели в эксплуатацию 1 миллион 188 тысяч квадратных метров жилья, с 2019 года расселили 329 тысяч квадратных метров аварийного жилья, а также построили множество социальных объектов, включая школы, детские сады и медицинские учреждения, — подчеркнул Алексей Текслер.

Среди ключевых строек — межуниверситетский кампус мирового уровня, хирургический корпус областной детской больницы, новые школы и спортивные комплексы.

— Каждый объект — это новое качество жизни для сотен и тысяч людей, — добавил губернатор.

В завершение мероприятия глава региона вручил строителям государственные и региональные награды, включая медали «За безупречный труд», почетные грамоты и благодарности.