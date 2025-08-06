1,2 млн кв. метров жилья и сотни соцобъектов: Текслер подвел итоги работы строителей Южного Урала

— С начала этого года мы ввели в эксплуатацию 1 миллион 188 тысяч квадратных метров жилья, с 2019 года расселили 329 тысяч квадратных метров аварийного жилья, а также построили множество социальных объектов, включая школы, детские сады и медицинские учреждения, — подчеркнул Алексей Текслер.