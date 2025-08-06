В Гагаузии не признали законность приговора суда Евгении Гуцул

КИШИНЕВ, 5 авг — Sputnik. Депутаты Народного собрания Гагаузии на экстренном заседании в среду приняли решение не проводить досрочные выборы главы автономии до принятия окончательного решения по делу башкана Евгении Гуцул, которая накануне была приговорена к семи годам тюрьмы.
«Очевидно, что этим приговором центральные власти хотят спровоцировать досрочные выборы. Я думаю, что многие коллеги поддержат меня: в нынешней ситуации мы не имеем никакого морального права проводить какие-либо досрочные выборы, пока Евгения Александровна не будет освобождена из-под стражи», — заявил депутат Иван Димитрогло.
Он также добавил, что, несмотря на арест Гуцул, администрация автономии работает, обязанности башкана исполняет первый заместитель председателя Исполкома Илья Узун.
«Народное собрание расценивает данный приговор и все предшествующие действия центральных властей Республики Молдова в отношении башкана Гагаузии как прямую атаку на особый правовой статус Гагаузии, гарантированный Конституцией и законом об особом правовом статусе Гагаузии. Эти действия направлены на ликвидацию реальной автономии региона и подавление воли населения. Народное собрание возлагает всю ответственность за дестабилизацию ситуации в Гагаузии и эскалацию конфликта между Комратом и Кишиневом исключительно на центральные власти», — говорится в резолюции.
Исполкому Гагаузии поручено обеспечить бесперебойное функционирование власти АТО Гагаузия в соответствии с законом под руководством первого замисполкома Ильи Узуна. Пресекать любые попытки центральных властей вмешиваться в деятельность органов власти автономии. А также поручено оказывать юридическую и гуманитарную поддержку башкану и ее семье.
Суд сектора Буюканы пятого августа приговорил башкана Гагаузской автономии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Экс-секретарь запрещенной партии «Шор» Светлана Попан, проходившая по делу вместе с Гуцул, получила шесть лет. Кроме того, у Гуцул конфискуют активы на сумму в 40 905 637 леев. С Попан постановили взыскать 9 748 425 леев.
Уголовное дело против Гуцул было передано в суд весной 2024 года. Ей предъявили обвинение в незаконном финансировании избирательной кампании с получением денег из-за рубежа, а также позднее вменили Гуцул координацию антиправительственных протестов и подкуп их участников.
Заседания суда продолжались весь остаток 2024 года, а в конце марта 2025 года башкана Гагаузии задержали в аэропорту при попытке вылететь в Стамбул для участия в конференции. Гуцул задержали на 72 часа, а затем продлили арест на 20 суток. Все это время башкан провела в СИЗО. Затем она была переведена под домашний арест.
Башкан Гагаузии Евгения Гуцул принесла присягу 19 июля 2023 года, после того как была избрана на пост по итогам голосования жителей автономии. Во втором туре голосования она получила 52,34% голосов. Кишинев не устроили результаты выборов, и уже после голосования полиция Молдовы вторглась в ЦИК автономии и изъяла бюллетени и списки избирателей. Документы силовики выносили ночью под неодобрительные крики местных жителей. Недовольные жители Гагаузии, а также депутаты парламента и мэры городов автономии вышли на протест против действий силовиков с требованием к Кишиневу не вмешиваться в выборы региона. В ответ на действия Кишинева в Комрате провели экстренное заседание Народного собрания Гагаузии для досрочного утверждения Гуцул главой автономии, где нардепы единогласно проголосовали за поддержку Гуцул как законного башкана автономии.