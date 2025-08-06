Мэр Уфы призвал глав районов брать в руки метлы в связи с нехваткой рабочих

«Я ко всем главам обращаюсь: если вы не в состоянии организовать рабочий процесс, берите сами мётлы, — возмутился Мавлиев. — Если вам не нужна коммунальная техника, откажитесь, давайте мы пересмотрим ваши позиции. Такое недопустимо! Мы каждую копейку достаем, чтобы купить технику. А на них не могут найти механизаторов. Это что такое?».