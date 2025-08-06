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Мэр Уфы призвал глав районов брать в руки метлы в связи с нехваткой рабочих

Такая ситуация сложилась в одном из районов города.

Источник: Администрация Уфы

В одном из районов Уфы отказались от новой коммунальной техники из-за нехватки работников. Об этом на оперативном совещании 6 августа заявил мэр города Ратмир Мавлиев. Он поручил своему заместителю Сергею Кожевникову перераспределить машины по другим районам.

При этом градоначальник обратился к главам районов, упрекнув их в неспособности решить кадровую проблему.

«Я ко всем главам обращаюсь: если вы не в состоянии организовать рабочий процесс, берите сами мётлы, — возмутился Мавлиев. — Если вам не нужна коммунальная техника, откажитесь, давайте мы пересмотрим ваши позиции. Такое недопустимо! Мы каждую копейку достаем, чтобы купить технику. А на них не могут найти механизаторов. Это что такое?».