Мэр Уфы призвал глав районов брать в руки метлы в связи с нехваткой рабочих

В одном из районов Уфы отказались от новой коммунальной техники из-за нехватки работников. Об этом на оперативном совещании 6 августа заявил мэр города Ратмир Мавлиев. Он поручил своему заместителю Сергею Кожевникову перераспределить машины по другим районам.
При этом градоначальник обратился к главам районов, упрекнув их в неспособности решить кадровую проблему.
«Я ко всем главам обращаюсь: если вы не в состоянии организовать рабочий процесс, берите сами мётлы, — возмутился Мавлиев. — Если вам не нужна коммунальная техника, откажитесь, давайте мы пересмотрим ваши позиции. Такое недопустимо! Мы каждую копейку достаем, чтобы купить технику. А на них не могут найти механизаторов. Это что такое?».