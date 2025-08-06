Бывший министр транспорта Самарской области избежал колонии: суд ограничился штрафом

Изначально прокуратура требовала для Пивкина более сурового наказания — восьми лет лишения свободы в колонии общего режима с последующим двухлетним запретом на трудоустройство в органах государственной власти. Однако суд принял во внимание ряд смягчающих обстоятельств, включая состояние здоровья подсудимого и его близких, участие в благотворительных проектах, а также наличие положительных отзывов и благодарственных писем. Отягчающие вину обстоятельства в ходе судебного разбирательства выявлены не были.