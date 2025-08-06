Бывший министр транспорта Самарской области избежал колонии: суд ограничился штрафом

Самарский Октябрьский районный суд вынес вердикт по делу бывшего главы Минтранса области Ивана Пивкина, признав его виновным в злоупотреблении служебным положением. В качестве наказания ему назначен штраф в размере 480 тысяч рублей, а также установлен трёхлетний запрет на занятие руководящих постов.
Изначально прокуратура требовала для Пивкина более сурового наказания — восьми лет лишения свободы в колонии общего режима с последующим двухлетним запретом на трудоустройство в органах государственной власти. Однако суд принял во внимание ряд смягчающих обстоятельств, включая состояние здоровья подсудимого и его близких, участие в благотворительных проектах, а также наличие положительных отзывов и благодарственных писем. Отягчающие вину обстоятельства в ходе судебного разбирательства выявлены не были.
Согласно материалам следствия, в сентябре 2023 года Пивкин, превышая свои полномочия, оказал незаконное воздействие на итоги торгов по выбору подрядчика для проведения капитального ремонта автодороги Самара — Новокуйбышевск.
В результате победителем аукциона было необоснованно признано ООО «Амонд», несмотря на то, что, согласно результатам оценки, контракт должен был быть заключён с ПАО «ДОРИСС». После подачи жалобы в региональное УФАС итоги конкурсной процедуры были аннулированы, и контракт стоимостью более миллиарда рублей был заключён с компанией «ДОРИСС».