Глава Башкирии рассказал молодёжи, что самое главное в жизни.

Это большая проблема, мы многое теряем. Но я хочу отметить, что сегодня у нас замечательная молодежь, умная и светлая. Но всем вам сложнее жить в это неспокойное время. На вас просто льется поток негативной информации, в интернете много лжи. Интернет сегодня тоже — поле боя. У нас нет задачи, чтобы все запретить, и не давать детям и молодежи выходить в сеть интернет. Главное, нужно оградить неокрепшие умы от негатива и лжи и это непростая задача.