Глава Башкирии рассказал молодёжи, что самое главное в жизни.

Сегодня в Геномном центре межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ во время заседания Координационного совета при Главе Башкортостана по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых» Глава республики ответил на вопросы активистов и наставников детской организации.
Радий Хабиров отметил, что если сделал что-то хорошее, не надо зацикливаться на этом и гордиться. По его мнению, скромность украшает человека, и в целом всегда востребованы люди активные и которые хорошо учатся.
Специалист первичного отделения организации из Мечетлинского района, супруга участника СВО Миляуша Гибадуллина поблагодарила Радия Хабирова за новую больницу, построенную и открытую в их райцентре, а также за строительство социальных объектов в населенных пунктах. Она задала вопрос, как правильно работать с детьми, которые выросли на гаджетах.
Это большая проблема, мы многое теряем. Но я хочу отметить, что сегодня у нас замечательная молодежь, умная и светлая. Но всем вам сложнее жить в это неспокойное время. На вас просто льется поток негативной информации, в интернете много лжи. Интернет сегодня тоже — поле боя. У нас нет задачи, чтобы все запретить, и не давать детям и молодежи выходить в сеть интернет. Главное, нужно оградить неокрепшие умы от негатива и лжи и это непростая задача.
Он также рассказал, что социальные сети руководителя республики — удобный инструмент для политика и Главы региона, чтобы объяснять, чем власть занимается и выстраивать быстрые коммуникации с жителями республики.
Специалист первичного отделения Движения первых их Бирского района Лиля Васфиева спросила у Главы региона, как правильно продвигать семейные ценности и чтобы молодежь рожала как можно больше детей?
— Самое главное в жизни — это дети, то для чего мы в этот мир пришли. Времена конечно сложные, но дети того стоят. Каждый человек должен оставить после себя добрую память в виде полезных дел и детей. А всякие «Чайлдфри» (идеология сознательного отказа от рождения детей — прим. ред.) — это идет от Сатаны", — считает Радий Хабиров.
Во время встречи был поднят вопрос профориентации молодежи и правильности выбора любимой профессии.
Глава региона отметил, что в республике сейчас идет большая работа по повышению престижа среднего специального образования.
«Мы приводим в порядок колледжи, их мастерские и общежития. Это наше уважение к парням и девушкам, которые захотели получить рабочие профессии. На сегодняшний день 60 процентов девятиклассников Башкортостана идут поступать в колледжи, там растет конкурс. Это уже тренд. Радует, что сегодня вновь вернулось уважение к человеку труда, на предприятиях создаются достойные условия работы, растет зарплата», — отметил Радий Хабиров.
Глава Башкортостана уверен, что человек сам должен в первую очередь думать, какую ему выбрать профессию, чтобы она ему приносила в будущем не только достойную зарплату, но и удовольствие.
«Наши вузы и ссузы адаптируются к тенденциям, которые есть на рынке труда и мы оперативно стараемся отвечать на запросы экономики. Лет через 30 будут востребованы совершенно иные специалисты, такие как биоинженер, климатический аналитик, инженер нейросетей и другие. Главное, вы сами должны выбрать ту профессию, которая вами будет любима», — сказал Радий Хабиров.