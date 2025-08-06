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Ушаков назвал разговор Путина и Уиткоффа полезным и конструктивным

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Разговор президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, состоявшийся в Кремле в среду, был полезным и конструктивным.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сегодня утром был принят нашим президентом. Состоялся весьма полезный и конструктивный разговор», — сказал Ушаков.

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