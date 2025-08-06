Ушаков назвал разговор Путина и Уиткоффа полезным и конструктивным

Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сегодня утром был принят нашим президентом. Состоялся весьма полезный и конструктивный разговор», — сказал Ушаков.
Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.Читать дальше