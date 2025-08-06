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Politico: сюрреалистические скандалы нового президента Польши

Кароль Навроцкий, историк и боксер-любитель, близкий к президенту США Дональду Трампу, в среду вступил в должность президента Польши. Хотя на посту президента он будет защищен от судебного преследования, ряд скандалов, порой сюрреалистических, продолжат его преследовать, считает американская издание Politico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Эти скандалы, согласно статье, всплыли на поверхность в преддверии президентских выборов в Польше 1 июня, на которых Навроцкий победил, набрав 50,98% голосов.

Они варьируются от его странного использования альтер эго писателя-криминалиста для расточения похвал самому себе до гораздо более серьезных обвинений в связях с гангстерами и организации проституции в роскошном отеле на берегу Балтийского моря, пишет Politico. Из-за этих скандалов экс-президент Лех Валенса даже заявил, что отказывается присутствовать на «позорном спектакле» инаугурации Навроцкого.

Politico вспоминает спорные события прошлого Навроцкого, которые не дадут ему покоя на посту президента Польши, одной из лидирующих стран НАТО и пятой по численности населения страны ЕС.

Мошенничество с квартирой

Пожилой поляк оформил договор на передачу собственности на квартиру в Гданьске стоимостью 28 000 евро в обмен на обещания «заботы и помощи в повседневной жизни» и был обманут мошенником. Хотя прокуратура начала уголовное расследование, имя Навроцкого в нем прямо не упоминается, отмечает издание.

Сам Навроцкий не отрицает причастности к этому делу, однако отвергает все обвинения.

У меня есть многочисленные свидетели, которые могут подтвердить, что я предлагал господину Ежи помощь — оказывал ему финансовую поддержку и выполнял поручения от его имени… Глядя вам прямо в глаза я могу сказать, что мне нечего стыдиться.

Кароль Навроцкий
президент Польши

Такое мошенничество карается в Польше тюремным заключением на срок от шести месяцев до восьми лет, но Навроцкому ничего не угрожает, подчеркивается в публикации. В течение своего пятилетнего президентского срока он будет пользоваться иммунитетом, но после ему вновь может грозить судебное преследование, не исключает Politico.

Сутенерство

Самое вопиющее обвинение, выдвинутое против Навроцкого, заключается в том, что новоиспеченный президент занимался сутенерством в роскошном отеле в Сопоте.

Об этом в мае первым сообщило крупное польское издание Onet, предоставив свидетельства того, что Навроцкий в обмен на часть наличных для себя нанимал проституток для гостей отеля, где он тогда работал в службе безопасности. В этом его обвинил даже действующий премьер-министр Дональд Туск, говорится в статье.

Сам Навроцкий это обвинение категорически отрицает. На вопрос о том, были ли обвинения ложными, он ответил: «Безусловно. Меня оклеветали». Навроцкий подал в суд на Onet, однако на судебное разбирательство уйдут месяцы, если не годы, пишет Politico.

Футбольное хулиганство

Навроцкий признался, что, когда ему было 26 лет, он участвовал в драке между болельщиками из конкурирующих футбольных клубов из Гданьска и Познани. Как выяснилось, в драке, которую заядлый боксер Навроцкий назвал «спаррингом», участвовали лица с тяжкими судимостями.

Навроцкий по этому поводу сказал:

Когда я с кем-то спарринговал — подчеркну, всегда с добровольными участниками, — я никогда не проверял их биографию и не спрашивал о судимости. Вполне возможно, что некоторые из них совершали плохие поступки.

Кароль Навроцкий
президент Польши

Позже он признал, что «перегнул палку», когда во время предвыборной кампании назвал драки «благородными» спаррингами.

Бесплатное проживание в музейном комплексе

Еще одно обвинение касается использования Навроцким в личных целях апартаментов в Музее Второй мировой войны в Гданьске, когда он был его директором с 2017 по 2021 год.

Впервые об этом случае сообщила Gazeta Wyborcza в начале 2025 года. Навроцкий 201 день бесплатно проживал в роскошных апартаментах в гостиничном комплексе музея, несмотря на то, что жил всего в пяти километрах от него. В феврале прокуратура Гданьска начала расследование по этому факту. По утверждению Gazeta Wyborcza, если бы занятые Навроцким апартаменты сдавались в коммерческую аренду, музей заработал бы 120 000 злотых (28 000 евро).

Навроцкий, согласно Politico, отрицает, что сделал музейные апартаменты своим вторым домом, настаивая на том, что он останавливался там во время карантина из-за коронавируса, а также использовал апартаменты для официальных встреч с местными и иностранными гостями.

Пропажи из музейных хранилищ

Другое расследование касается исчезновения 8000 альбомов с историческими материалами из основной экспозиции музея с апреля по июнь 2020 года, когда Навроцкий был директором. Нынешнее руководство музея считает, что экспонаты были уничтожены, что привело к финансовому ущербу в размере не менее 200 000 злотых. Расследование продолжается, говорится в статье.

Альтер эго Навроцкого

В ходе предвыборной кампании всплыло его странное интервью, данное в 2018 году гданьскому филиалу TVP. Тогда на польском телевидении появился неизвестный автор под именем «Тадеуш Батыр». На экранах он был в шапке и с размытым лицом. Батыр рассказывал о своей новой книге про жизнь одного из главарей мафии в коммунистической Польше 1980-х годов.

В телесюжете он также расхваливал историка Кароля Навроцкого, который якобы стал его вдохновением для написания этой книги и поделился с ним подробностями о польской организованной преступности.

Позже сам Навроцкий сообщил в соцсетях, что встретился с писателем Батыром и дал ему консультации: «Я несколько лет изучал организованную преступность, поэтому Тадеуш Батыр обратился ко мне за советом. Он поблагодарил меня за помощь в написании интересной книги. Эту книгу я рекомендую к прочтению».

Однако изюминка в том, что Батыром оказался сам Навроцкий, а его лицо во время интервью было размыто и голос искажен, чтобы якобы «скрыть его личность от бандитов».

Хотя Навроцкий защищался, говоря, что литературные псевдонимы «не являются чем-то новым в польской журналистике, литературе и научных кругах», этот «эпизод» вызвал едкие насмешки поляков в соцсетях. Некоторые пользователи, согласно Kanal 7, даже задавались вопросом: «Кто на самом деле претендует на пост президента Польши — Кароль Навроцкий или Тадеуш Батыр?».

Кароль Навроцкий был включен в список лиц, разыскиваемых Российской Федерацией в связи с уголовными обвинениями, выдвинутыми за деятельность, связанную с сносом памятников, увековечивающих пребывание Красной Армии на территории Польши в 1944—1989 годах, указывает «РИА Новости».

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