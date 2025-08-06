Politico: сюрреалистические скандалы нового президента Польши

Впервые об этом случае сообщила Gazeta Wyborcza в начале 2025 года. Навроцкий 201 день бесплатно проживал в роскошных апартаментах в гостиничном комплексе музея, несмотря на то, что жил всего в пяти километрах от него. В феврале прокуратура Гданьска начала расследование по этому факту. По утверждению Gazeta Wyborcza, если бы занятые Навроцким апартаменты сдавались в коммерческую аренду, музей заработал бы 120 000 злотых (28 000 евро).