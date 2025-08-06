Politico: сюрреалистические скандалы нового президента Польши

Эти скандалы, согласно статье, всплыли на поверхность в преддверии президентских выборов в Польше 1 июня, на которых Навроцкий победил, набрав 50,98% голосов.
Они варьируются от его странного использования альтер эго писателя-криминалиста для расточения похвал самому себе до гораздо более серьезных обвинений в связях с гангстерами и организации проституции в роскошном отеле на берегу Балтийского моря, пишет Politico. Из-за этих скандалов экс-президент Лех Валенса даже заявил, что отказывается присутствовать на «позорном спектакле» инаугурации Навроцкого.
Мошенничество с квартирой
Пожилой поляк оформил договор на передачу собственности на квартиру в Гданьске стоимостью 28 000 евро в обмен на обещания «заботы и помощи в повседневной жизни» и был обманут мошенником. Хотя прокуратура начала уголовное расследование, имя Навроцкого в нем прямо не упоминается, отмечает издание.
Сам Навроцкий не отрицает причастности к этому делу, однако отвергает все обвинения.
У меня есть многочисленные свидетели, которые могут подтвердить, что я предлагал господину Ежи помощь — оказывал ему финансовую поддержку и выполнял поручения от его имени… Глядя вам прямо в глаза я могу сказать, что мне нечего стыдиться.
Такое мошенничество карается в Польше тюремным заключением на срок от шести месяцев до восьми лет, но Навроцкому ничего не угрожает, подчеркивается в публикации. В течение своего пятилетнего президентского срока он будет пользоваться иммунитетом, но после ему вновь может грозить судебное преследование, не исключает Politico.
Сутенерство
Об этом в мае первым сообщило крупное польское издание Onet, предоставив свидетельства того, что Навроцкий в обмен на часть наличных для себя нанимал проституток для гостей отеля, где он тогда работал в службе безопасности. В этом его обвинил даже действующий премьер-министр Дональд Туск, говорится в статье.
Сам Навроцкий это обвинение категорически отрицает. На вопрос о том, были ли обвинения ложными, он ответил: «Безусловно. Меня оклеветали». Навроцкий подал в суд на Onet, однако на судебное разбирательство уйдут месяцы, если не годы, пишет Politico.
Футбольное хулиганство
Навроцкий признался, что, когда ему было 26 лет, он участвовал в драке между болельщиками из конкурирующих футбольных клубов из Гданьска и Познани. Как выяснилось, в драке, которую заядлый боксер Навроцкий назвал «спаррингом», участвовали лица с тяжкими судимостями.
Навроцкий по этому поводу сказал:
Когда я с кем-то спарринговал — подчеркну, всегда с добровольными участниками, — я никогда не проверял их биографию и не спрашивал о судимости. Вполне возможно, что некоторые из них совершали плохие поступки.
Позже он признал, что «перегнул палку», когда во время предвыборной кампании назвал драки «благородными» спаррингами.
Бесплатное проживание в музейном комплексе
Еще одно обвинение касается использования Навроцким в личных целях апартаментов в Музее Второй мировой войны в Гданьске, когда он был его директором с 2017 по 2021 год.
Впервые об этом случае сообщила Gazeta Wyborcza в начале 2025 года. Навроцкий 201 день бесплатно проживал в роскошных апартаментах в гостиничном комплексе музея, несмотря на то, что жил всего в пяти километрах от него. В феврале прокуратура Гданьска начала расследование по этому факту. По утверждению Gazeta Wyborcza, если бы занятые Навроцким апартаменты сдавались в коммерческую аренду, музей заработал бы 120 000 злотых (28 000 евро).
Пропажи из музейных хранилищ
Другое расследование касается исчезновения 8000 альбомов с историческими материалами из основной экспозиции музея с апреля по июнь 2020 года, когда Навроцкий был директором. Нынешнее руководство музея считает, что экспонаты были уничтожены, что привело к финансовому ущербу в размере не менее 200 000 злотых. Расследование продолжается, говорится в статье.
Альтер эго Навроцкого
В ходе предвыборной кампании всплыло его странное интервью, данное в 2018 году гданьскому филиалу TVP. Тогда на польском телевидении появился неизвестный автор под именем «Тадеуш Батыр». На экранах он был в шапке и с размытым лицом. Батыр рассказывал о своей новой книге про жизнь одного из главарей мафии в коммунистической Польше 1980-х годов.
В телесюжете он также расхваливал историка Кароля Навроцкого, который якобы стал его вдохновением для написания этой книги и поделился с ним подробностями о польской организованной преступности.
Позже сам Навроцкий сообщил в соцсетях, что встретился с писателем Батыром и дал ему консультации: «Я несколько лет изучал организованную преступность, поэтому Тадеуш Батыр обратился ко мне за советом. Он поблагодарил меня за помощь в написании интересной книги. Эту книгу я рекомендую к прочтению».
Хотя Навроцкий защищался, говоря, что литературные псевдонимы «не являются чем-то новым в польской журналистике, литературе и научных кругах», этот «эпизод» вызвал едкие насмешки поляков в соцсетях. Некоторые пользователи, согласно Kanal 7, даже задавались вопросом: «Кто на самом деле претендует на пост президента Польши — Кароль Навроцкий или Тадеуш Батыр?».
Кароль Навроцкий был включен в список лиц, разыскиваемых Российской Федерацией в связи с уголовными обвинениями, выдвинутыми за деятельность, связанную с сносом памятников, увековечивающих пребывание Красной Армии на территории Польши в 1944—1989 годах, указывает «РИА Новости».