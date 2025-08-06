Власти ПМР выполнят все социальные обязательства, заявил спикер парламента

«Несмотря на все сложности, трудности, сегодня консолидируем усилия и все финансовые ресурсы для того, чтобы обеспечивать социальные выплаты в полном объеме и в срок. Уверен, что нам удастся пройти этот сложный период. И мы продолжим работу над развитием как реального сектора экономики, так и над улучшением благосостояния наших граждан», — приводит пресс-служба парламента слова Коршунова.