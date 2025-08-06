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Власти ПМР выполнят все социальные обязательства, заявил спикер парламента

Коршунов: власти ПМР выполнят все социальные обязательства.

Источник: РИА "Новости"

ТИРАСПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Власти Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), несмотря на сложную ситуацию в экономике, выполнят все свои социальные обязательства, заявил в среду председатель Верховного Совета (парламента) ПМР Александр Коршунов.

«Несмотря на все сложности, трудности, сегодня консолидируем усилия и все финансовые ресурсы для того, чтобы обеспечивать социальные выплаты в полном объеме и в срок. Уверен, что нам удастся пройти этот сложный период. И мы продолжим работу над развитием как реального сектора экономики, так и над улучшением благосостояния наших граждан», — приводит пресс-служба парламента слова Коршунова.

Ранее приднестровский парламент утвердил указ президента ПМР Вадима Красносельского о продлении на территории республики режима чрезвычайного экономического положения до 31 августа. Обусловлено это тем, что проблема стабильного обеспечения республики газом сих пор не решена, что продолжает усугублять экономический кризис в Приднестровье.

Режим ЧП в экономике из-за сокращения поставок газа в ПМР ввели 11 декабря 2024 года из-за прекращения поставок «голубого топлива». Ранее глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье вынуждено экономить газ, чтобы не впасть в глубокий энергетический кризис. Он также добавил, что ПМР при содействии Российской Федерации получает газ, а Молдавия на данный момент никоим образом поставкам не препятствует.