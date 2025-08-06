Путин рассказал о воспоминаниях после поездки в Малайзию

«Хотел бы обратить внимание на то, я сейчас только что сказал, пока мы шли сюда, в этот зал, что я трижды посещал Малайзию и у меня самые добрые впечатления и воспоминания о посещении вашей страны. Я уже не говорю про природу, которая уникальна, сказочна, даже доброжелательна. Я и члены моей делегации, которые посещали вашу страну, всегда с благодарностью об этом вспоминаем», — сказал Путин в ходе российско-малайзийских переговоров.
Малайзийский король прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению Путина. Ожидается, что на встрече лидеры обсудят дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы.
Визит верховного правителя Малайзии Султана Ибрагима в Россию продлится с 5 по 10 августа. Султан Ибрагим стал первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.