Путин рассказал о воспоминаниях после поездки в Малайзию

«Хотел бы обратить внимание на то, я сейчас только что сказал, пока мы шли сюда, в этот зал, что я трижды посещал Малайзию и у меня самые добрые впечатления и воспоминания о посещении вашей страны. Я уже не говорю про природу, которая уникальна, сказочна, даже доброжелательна. Я и члены моей делегации, которые посещали вашу страну, всегда с благодарностью об этом вспоминаем», — сказал Путин в ходе российско-малайзийских переговоров.