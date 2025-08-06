В Кремле раскрыли, о чем общались Путин и Уиткофф

Темами разговора стали украинский кризис и перспективы развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

Темами разговора стали украинский кризис и перспективы развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

Темами разговора стали украинский кризис и перспективы развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

Темами разговора стали украинский кризис и перспективы развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

Темами разговора стали украинский кризис и перспективы развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

Темами разговора стали украинский кризис и перспективы развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.