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В Кремле раскрыли, о чем общались Путин и Уиткофф

В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа. Пока администрация президента РФ и Белый дом официально не подводили итоги переговоров. Рассказываем, как прокомментировали встречу ее участники — спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев и помощник главы государства Юрий Ушаков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Заявления помощника президента России Юрия Ушакова

  • Переговоры были полезными и конструктивными.
  • Темами разговора стали украинский кризис и перспективы развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.
  • Владимир Путин передал информацию о позиции России по украинскому вопросу. Стив Уиткофф передал предложения Дональда Трампа и его команды об урегулировании украинского кризиса.
  • Российский президент уже владеет информацией о позиции США, но его американскому коллеге еще не доложили о предложениях Москвы.
  • Итоги встречи будут сообщены позже.

Заявления главы РФПИ Кирилла Дмитриева

  • Контакты между Россией и США продолжаются в конструктивном ключе.
  • Визит спецпосланника Уиткоффа в Москву является успешным и страны не прекратят поддерживать диалог.

Напомним, встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа длилась около трех часов. После американская делегация покинула Кремль. В США пока не комментируют результаты переговоров. Белый дом анонсировал выступление американского лидера Дональда Трампа. Возможной темой речи президента США станут итоги поездки Уиткоффа в Москву.

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