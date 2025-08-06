В Кремле раскрыли, о чем общались Путин и Уиткофф

Заявления помощника президента России Юрия Ушакова
- Переговоры были полезными и конструктивными.
- Темами разговора стали украинский кризис и перспективы развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.
- Владимир Путин передал информацию о позиции России по украинскому вопросу. Стив Уиткофф передал предложения Дональда Трампа и его команды об урегулировании украинского кризиса.
- Российский президент уже владеет информацией о позиции США, но его американскому коллеге еще не доложили о предложениях Москвы.
- Итоги встречи будут сообщены позже.
Заявления главы РФПИ Кирилла Дмитриева
- Контакты между Россией и США продолжаются в конструктивном ключе.
- Визит спецпосланника Уиткоффа в Москву является успешным и страны не прекратят поддерживать диалог.
Напомним, встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа длилась около трех часов. После американская делегация покинула Кремль. В США пока не комментируют результаты переговоров. Белый дом анонсировал выступление американского лидера Дональда Трампа. Возможной темой речи президента США станут итоги поездки Уиткоффа в Москву.
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