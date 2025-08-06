Как прошла пятая встреча Путина с Уиткоффом

Свою позицию в ответ на российские заявления в тот день обозначил президент Украины Владимир Зеленский. Сначала он подчеркнул, что Киев «видит и поддерживает усилия» Трампа по урегулированию, а затем — что слышит заявления из России. «Если это сигнал об их серьезной готовности закончить войну достойно и установить действительно длительный мир, а не просто попытку выиграть еще время для войны и отсрочку санкций, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время, — говорится в его сообщении в Telegram. — Украина предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к разговору лидеров. Америка это предлагала. Украина это поддерживала. Требуется готовность России».