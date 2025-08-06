Как прошла пятая встреча Путина с Уиткоффом

Что известно о переговорах Путина и Уиткоффа
6 августа Москву посетил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Здесь в Кремле он встретился с президентом России Владимиром Путиным, их встреча продлилась около трех часов. Как сообщил после переговоров помощник президента Юрий Ушаков, тем у встречи было две — конфликт на Украине и «перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией».
«Состоялся весьма полезный и конструктивный разговор, — сказал журналистам Ушаков. — С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента [США Дональда] Трампа». От дальнейших комментариев он отказался, объяснив это тем, что Трампу о результатах встречи пока не доложено. «Посмотрим, когда Уиткофф сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу, и после этого, очевидно, мы сможем мои комментарии чем-то еще более существенным дополнить», — сказал он.
В Москву Уиткофф прибыл в Москву утром 6 августа. В аэропорту «Внуково» его встретил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев — совместное фото он выложил в соцсеть X. До того, как поехать в Кремль, Уиткофф вместе с Дмитриевым посетили ресторан в парке «Зарядье» и прогулялись до смотровой площадки. С отъездом спецпосланника глава РФПИ сообщил в X, что участвовал во встрече в Кремле. «Конструктивный диалог между США и Россией продолжается и имеет решающее значение для глобальной безопасности и мира», — написал он.
С чем Уиткофф приехал в Москву
Это пятый визит Уиткоффа в Россию. В последний раз он встречался с Путиным 25 апреля в Кремле — их первые четыре встречи уместились в три месяца. Нынешнюю поездку Уиткоффа анонсировал президент США Дональд Трамп. «Да, он поедет в Израиль, а затем в Россию, хотите верьте, хотите нет», — сказал он журналистам. По данным агентства EFE, 1 августа спецпосланник Трампа прибыл в пункт раздачи продовольствия в Рафахе (город в секторе Газа), организованный американским Гуманитарным фондом для Газы (Gaza Humanitarian Foundation — GHF), а на следующий день встретился с семьями заложников, удерживаемых движением ХАМАС. Изначально ожидалось, что в Россию Уиткофф отправится на выходных, однако впоследствии визит был перенесен на 6 августа.
Через два дня — 8 августа — истекает установленный Трампом дедлайн для урегулирования на Украине, после которого американский президент угрожает ввести против Москвы новые санкции. Как ожидается, они будут включать вторичные пошлины за поставки российской нефти: сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь предлагали ввести 500% тарифы на товары из стран-импортеров российского сырья, а сам Трамп озвучивал ставку в 100%.
В преддверии визита своего эмиссара в Россию он, впрочем, отказался называть журналистам окончательную цифру, но анонсировал «значительные» дополнительные тарифы в отношении Индии за покупку российской нефти и вооружений. «Мы будем делать многое из этого, — сказал Трамп во вторник, отвечая на вопрос о том, исполнит ли он аналогичные угрозы в отношении других стран. — У нас будет встреча с Россией завтра. Посмотрим, как она пройдет. Мы тогда и примем решение по этому вопросу».
14 июля Трамп заявил, что «недоволен Россией» и что если в течение 50 дней не будет сделки по Украине, он введет против Москвы «очень суровые пошлины». 28 июля он сказал, что ждать 50 дней «нет смысла» и он устанавливает «новый крайний срок» — 10−12 дней. «Я бы хотел быть великодушным, но мы просто не видим никакого прогресса», — заявил он тогда.
Разочарование в российской позиции в эти дни транслировал и госсекретарь США Марко Рубио. В интервью Fox Radio он заявил, что Трамп ждет урегулирования «уже больше шести месяцев и приложил [к нему] все возможные усилия», и сообщил, что США продолжат взаимодействовать с Россией «в понедельник или вторник» (то есть 4 или 5 августа). «У нас также был с ними целый разговор — не с Путиным, а с некоторыми из высокопоставленных людей Путина — в надежде достичь некоторого взаимопонимания относительно дальнейшего пути, который привел бы к миру, но мы не видим никакого прогресса в этом направлении», — рассказал Рубио 31 августа.
О том, какая задача стоит перед Уиткоффом в Москве, 2 августа рассказал постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.
«Президент Трамп ясно дал понять, что война на Украине не будет решена на поле боя. В конечном счете ее нужно решать путем переговоров, и должен быть мир. Поэтому я надеюсь, что вмешательство Соединенных Штатов и продажа нашего оружия союзникам по НАТО вернет Россию за стол переговоров. И действительно позволит добиться прекращения огня. Я знаю, что Стив Уиткофф, специальный представитель президента Трампа, находится в Москве в эти выходные, и я надеюсь, что ему удастся добиться прорыва», — сказал он в эфире программы WHO13News на канале NBC.
Что об урегулировании говорят Россия и Украина
Владимир Путин накануне визита Уиткоффа прокомментировал переговоры с Украиной. «Переговоры всегда востребованы и всегда важны, особенно если это стремление к миру. Я оцениваю [ход переговоров в Стамбуле] в целом положительно. А как же можно не положительно оценивать то, что сотни людей возвратились на Родину? Это положительно», — сказал он журналистам в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре, который он посетил вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Россия и Украина возобновили прямые переговоры в мае 2025 года. С того момента прошло три раунда — 16 мая, 2 июня и 23 июля. Их ключевые практические договоренности — провести обмены пленными и телами погибших военных. Как заявил на последнем раунде глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, Москва передала Киеву 7 тыс. тел, получила «некоторое небольшое количество своих» и готова передать еще 3 тыс. тел.
Россия 23 июля предложила Украине создать три рабочие группы — по политическим, гуманитарным и военным вопросам, а также объявлять на линии соприкосновения перемирия на 24−48 часов, чтобы у военных была возможность забрать с поля боя раненных и погибших. Украина настаивает на всеобъемлющем режиме прекращения огня и на том, чтобы до конца августа провести встречу президентов.
«Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, — сказал 1 августа Путин. — То все разочарования возникают от избыточных ожиданий». По его словам, «чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры, и не на публике, а это делать нужно спокойно, в тиши переговорного процесса». Именно для этого, сказал он, Россия предложила Украине создать три рабочие группы.
«В целом реакция украинской стороны была позитивной. Договорились, что мы можем вести такие переговоры без камеры, без всякого политического треска, в спокойном режиме и искать компромиссы», — сообщил Путин, уточнив, что работа в группах пока не началась, но Москва рассчитывает, что «процесс будет запущен».
Чуть позже с заявлением по американской позиции выступил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его оценке, что США, «в отличие от заточенных на агрессивную русофобию европейцев, осознают сложившиеся реалии, стремятся учитывать первопричины кризиса» и в целом придерживаются ответственного подхода. «Прогресс в надежном устранении первопричин кризиса предполагает также четкое прояснение позиций всех покровителей Киева относительно действий украинского режима по законодательному и физическому истреблению всего русского: языка, образования, культуры, истории, памяти, по запрету канонического православия, — сказал 1 августа Лавров. — Убеждены, что Соединенные Штаты, которые в отличие от многих лицемеров в Евросоюзе искренне заинтересованы в обеспечении прав человека и нацменьшинств, могли бы дать объективную оценку подобной ситуации. Это стало бы важным шагом к ощутимому прогрессу».
Свою позицию в ответ на российские заявления в тот день обозначил президент Украины Владимир Зеленский. Сначала он подчеркнул, что Киев «видит и поддерживает усилия» Трампа по урегулированию, а затем — что слышит заявления из России. «Если это сигнал об их серьезной готовности закончить войну достойно и установить действительно длительный мир, а не просто попытку выиграть еще время для войны и отсрочку санкций, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время, — говорится в его сообщении в Telegram. — Украина предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к разговору лидеров. Америка это предлагала. Украина это поддерживала. Требуется готовность России».
Кремль идею российско-украинского саммита не отвергал, но неоднократно говорил, что встреча должна быть подготовлена, — согласование меморандумов по урегулированию, которыми Москва и Киев обменялись на втором раунде и есть такого рода подготовка. «Без того, как проделать всю эту сложную работу, уже предметно назначать встречу вряд ли целесообразно. Иначе на высшем уровне придется выполнять вот эту черновую очень сложную и очень емкую работу», — сказал журналистам накануне третьего раунда представитель президента Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»).