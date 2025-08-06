Главный полицейский Молдовы Чернауцану рассказал, что судью, которая вынесла не просто жесткий, а жестокий приговор башкану Гагаузии Евгении Гуцул (7 лет тюрьмы), подвергали «психологическому давлению».
Доамне Ана Кучереску, по словам Чернауцану, писали всякие злобные сообщения, присылали фото отрубленных голов и слали похоронные венки.
— Она с честью выдержала это давление! — резюмировал полицейский.
И без всяких расследований вынес вердикт: это происки сторонников Гуцул.
Мда. Но тут, как говорится, есть нюансы. Очень интересует, почему спецслужбы, которые держат под колпаком всю оппозицию, не нашли злоумышленников. Плохо искали, не искали или была команда не искать?
Нет, ну, серьезно — любой юный программист отследит, откуда шли (если шли) на е-мэйл или телефон Кучереску угрозы. Кто и где заказывал похоронный венок — тут и любая бабушка со скамейки у подъезда вычислит негодяя. Или его не было и это выдумка Чернауцану?
Особенно забавно прозвучало заявление главы молдавской полиции о том, что 4 и 5 августа на номер 112 поступили десятки сообщений о заложенной бомбе и пожаре в доме, «в котором проживает Ана Кучереску и это ее напугало». То есть, «минирующих» аэропорт находят нынче на раз-два, а тут ДЕСЯТКИ звонков — и ноль.
А ничего, что в этом же самом доме проживает и семья башкана Гагаузии Евгении Гуцул? И, раз не нашли тех, кто «запугивал» бомбами и пожарами Кучереску, то, не исключено, это как раз на башкана таким образом оказывали психологическое давление.
Теперь понятно, почему никого из звонящих не нашли. Их не искали. Это же по заданию было.
И последний момент. Кажется, Ана Кучереску только сегодня узнала, что ее «пугали».
Весь процесс она демонстративно зевала и даже дремала, всячески показывая отсутствие интереса к выступлению тех же адвокатов. Ни разу беспокойство на ее томном лице не промелькнуло.
С чего бы это?