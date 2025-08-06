Судья, вынесшая жестокий приговор башкану Гагаузии, только сегодня узнала, что ее «пугали»: Главный полицейский Молдовы рассказал о «давлении» на Анну Кучереску в виде похоронных венков, заложенных бомб и&n

А ничего, что в этом же самом доме проживает и семья башкана Гагаузии Евгении Гуцул? И, раз не нашли тех, кто «запугивал» бомбами и пожарами Кучереску, то, не исключено, это как раз на башкана таким образом оказывали психологическое давление.