Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венгрия назвала Украину нецивилизованной страной

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина не может стать членом Евросоюза, так как не соответствует критериям цивилизованных стран. Это заявление прозвучало после того, как украинские власти отказались расследовать обстоятельства гибели закарпатского венгра Йожефа Шебештьена, который погиб во время принудительной мобилизации.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Сийярто отметил, что в «нормальном, цивилизованном государстве», соблюдающем правовые нормы, подобные инциденты повлекли бы незамедлительное привлечение виновных к ответственности.

«Там [на Украине] принудительный призыв на военную службу является государственным инструментом. Такой стране нет места в Европейском союзе, она не входит в число цивилизованных государств», — цитирует венгерского министра «Ура.ру» со ссылкой на программу «Час борцов».

Сийярто добавил, что действия украинских властей свидетельствуют о системном характере насильственной мобилизации. По его словам, принудительный призыв в армию на Украине проходит с одобрения властей, что недопустимо в цивилизованной стране.

В своем заявлении венгерский министр также отметил бездействие руководства Евросоюза в связи с гибелью 45-летнего жителя Закарпатской области Йожефа Шебештьена, имевшего двойное гражданство — Венгрии и Украины. Позицию Брюсселя Сийярто расценил как молчаливое одобрение и скрытую поддержку насильственной мобилизации на Украине.

По данным киевских источников, ГБР отказалось возбуждать уголовное дело по факту гибели Шебештьена, сославшись на недостаточность доказательств. Как сообщили родственники покойного в социальных сетях, в середине июня мужчину задержали на улице города Берегово сотрудники украинских силовых структур. Затем его насильно доставили в военкомат, где избили за отказ ехать в зону боевых действий. 6 июля пострадавший скончался в больнице от полученных повреждений, а 9 июля его похоронили в родном городе.

В ответ на эти события Венгрия ввела санкции против трех украинских командиров, обвиненных в нарушении прав человека во время принудительной мобилизации. Одновременно Будапешт обратился к Брюсселю с призывом принять аналогичные меры. Венгерские власти также напомнили европейским партнерам о других случаях жестокого обращения при проведении насильственной мобилиции в Киеве. О них сообщил ранее комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше