По данным киевских источников, ГБР отказалось возбуждать уголовное дело по факту гибели Шебештьена, сославшись на недостаточность доказательств. Как сообщили родственники покойного в социальных сетях, в середине июня мужчину задержали на улице города Берегово сотрудники украинских силовых структур. Затем его насильно доставили в военкомат, где избили за отказ ехать в зону боевых действий. 6 июля пострадавший скончался в больнице от полученных повреждений, а 9 июля его похоронили в родном городе.