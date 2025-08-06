Венгрия назвала Украину нецивилизованной страной

Сийярто отметил, что в «нормальном, цивилизованном государстве», соблюдающем правовые нормы, подобные инциденты повлекли бы незамедлительное привлечение виновных к ответственности.
«Там [на Украине] принудительный призыв на военную службу является государственным инструментом. Такой стране нет места в Европейском союзе, она не входит в число цивилизованных государств», — цитирует венгерского министра «Ура.ру» со ссылкой на программу «Час борцов».
Сийярто добавил, что действия украинских властей свидетельствуют о системном характере насильственной мобилизации. По его словам, принудительный призыв в армию на Украине проходит с одобрения властей, что недопустимо в цивилизованной стране.
В своем заявлении венгерский министр также отметил бездействие руководства Евросоюза в связи с гибелью 45-летнего жителя Закарпатской области Йожефа Шебештьена, имевшего двойное гражданство — Венгрии и Украины. Позицию Брюсселя Сийярто расценил как молчаливое одобрение и скрытую поддержку насильственной мобилизации на Украине.
По данным киевских источников, ГБР отказалось возбуждать уголовное дело по факту гибели Шебештьена, сославшись на недостаточность доказательств. Как сообщили родственники покойного в социальных сетях, в середине июня мужчину задержали на улице города Берегово сотрудники украинских силовых структур. Затем его насильно доставили в военкомат, где избили за отказ ехать в зону боевых действий. 6 июля пострадавший скончался в больнице от полученных повреждений, а 9 июля его похоронили в родном городе.
В ответ на эти события Венгрия ввела санкции против трех украинских командиров, обвиненных в нарушении прав человека во время принудительной мобилизации. Одновременно Будапешт обратился к Брюсселю с призывом принять аналогичные меры. Венгерские власти также напомнили европейским партнерам о других случаях жестокого обращения при проведении насильственной мобилиции в Киеве. О них сообщил ранее комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти.