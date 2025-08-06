Судья по делу Гуцул стала получать анонимные угрозы

Судья Анна Кучереску, вынесшая приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, обратилась в полицию с заявлением о получении анонимных угроз. Об этом сообщил глава Национального комиссариата полиции Молдовы Виорел Чернэуцану на брифинге.
«Сегодня утром полиция получила официальное заявление от судьи. На данный момент действия квалифицируются по статье 349 УК РМ “Угроза или насилие в отношении должностного лица”», — заявил Чернэуцану. Его слова передает РИА «Новости».
Чернэуцану уточнил, что Кучереску поступали анонимные звонки и сообщения с угрозами убийства. Глава полиции допустил, что угрозы могли поступить со стороны сторонников Гуцул, однако подчеркнул, что расследование продолжается.
Ранее суд признал Евгению Гуцул виновной в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». Ее приговорили к семи годам лишения свободы, запретили занимать руководящие должности в политических партиях на пять лет, передает «Национальная служба новостей». Также Гуцул обязали выплатить государству 2,4 миллиона долларов, которые, по версии следствия, были направлены на финансирование партии.