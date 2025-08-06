Судья по делу Гуцул стала получать анонимные угрозы

Ранее суд признал Евгению Гуцул виновной в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». Ее приговорили к семи годам лишения свободы, запретили занимать руководящие должности в политических партиях на пять лет, передает «Национальная служба новостей». Также Гуцул обязали выплатить государству 2,4 миллиона долларов, которые, по версии следствия, были направлены на финансирование партии.