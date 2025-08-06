Алексей Текслер анонсировал активное развитие социальной инфраструктуры Коркино

Открытия Дома культуры «Победа» в Розе жители поселка ждали много лет. Вопрос о его возведении поднимался даже во время Прямой линии с губернатором Алексеем Текслером. Тогда глава региона пообещал взять вопрос на контроль: «Я помню, на Прямой линии в декабре 2023 года этот вопрос прозвучал от активных жителей. И вот, буквально в течение года, был построен новый Дом культуры. Хочу сказать большое спасибо жителям — это и ваша победа, учитывая название объекта. Также благодарю строителей, которые оперативно построили объект», — сказал глава региона во время торжественного открытия.