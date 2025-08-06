Алексей Текслер анонсировал активное развитие социальной инфраструктуры Коркино

В поселке Роза Коркинского муниципального округа открыли Дом культуры. Казалось бы, событие обычное, хоть и радостное. Но если знать контекст — можно смело говорить, знаковое. В торжественном открытии принял участие губернатор Челябинской области: ДК в поселке — это, можно сказать и его детище. Подробности визита Алексея Текслера в Коркино — в материале Агентства новостей «Доступ».
Визит губернатора в любую территорию — это всегда несколько объектов. Так, и в этот раз он проверил исполнение ранее данных поручений и обсудил с местными властями поручения будущие.
Первым делом Алексей Текслер проконтролировал работы в здании терапевтического корпуса горбольницы № 1. Оно было построено в 1953 году и признано аварийным в 2015-м. Вопрос о его ремонте был поднят в ходе одной из рабочих поездок Алексея Текслера, когда губернатор осмотрел пустующий корпус терапии и поручил разработать проект его реконструкции. В результате здание было включено в областную программу модернизации первичного звена здравоохранения.
На сегодня строительные работы завершены: здесь поменяли кровлю, провели новые инженерные сети, установили системы вентиляции и кондиционирования, отремонтировали фасад, установили лифт, а также современное оборудование в отделение реанимации.
«Нам известны случаи, когда жители Коркино вынуждены обращаться за медицинской помощью в Челябинск, имея полис ОМС. Программа модернизации первичного звена здравоохранения призвана сделать медицинскую помощь доступнее, чтобы у людей не было необходимости ездить в областной центр. Мы инвестируем в это значительные средства. Дальнейшая организация процесса — это уже ваша зона ответственности, которую необходимо координировать с минздравом. Ваша задача — организовать работу больницы на полную мощность», — сказал Алексей Текслер.
Главврач ГБУЗ «Городская больница № 1 Коркино Владимир Селютин заверил губернатора, что прикладываются максимальные усилия к исполнению поручения. Более того, оказание медицинской помощи здесь не прекращается и во время ремонтных работ: “Помощь жителям округа постоянно оказывается, пусть и в несколько стесненных условиях. Все пациенты, которые должны быть госпитализированы, все госпитализированы. Но конечно, они все, как и мы, с нетерпением ждут, когда состоится переезд”.
Также губернатор ознакомился с ходом капитального ремонта поликлиники. В 2025 году для этих целей выделена субсидия. Сейчас ведутся работы в левой части здания (отремонтирована кровля, подвал, отопление, вентиляция). По словам подрядчика, к концу августа работы завершатся, после чего строители перейдут к ремонту правой части. Окончание работ по контракту запланировано на конец 2025 года. Губернатор отметил важность завершения этих проектов для улучшения качества медицинских услуг в округе.
«Задача — завершить все работы в срок. Мы планируем отремонтировать роддом, ряд других объектов. Наша цель — привести в порядок Коркинскую больницу, весь медицинский городок», — подчеркнул Алексей Текслер.
Открытия Дома культуры «Победа» в Розе жители поселка ждали много лет. Вопрос о его возведении поднимался даже во время Прямой линии с губернатором Алексеем Текслером. Тогда глава региона пообещал взять вопрос на контроль: «Я помню, на Прямой линии в декабре 2023 года этот вопрос прозвучал от активных жителей. И вот, буквально в течение года, был построен новый Дом культуры. Хочу сказать большое спасибо жителям — это и ваша победа, учитывая название объекта. Также благодарю строителей, которые оперативно построили объект», — сказал глава региона во время торжественного открытия.
Новый Дом культуры — это современное быстровозводимое здание. Территория благоустроена: уложены тротуары из плитки, установлены скамейки, урны, проведено озеленение. Общая площадь здания, включая летнюю эстраду, составляет 826,9 кв. м, а вместимость зрительного зала — до 200 человек.
«На базе Дома культуры “Победа” будет работать девять клубных формирований и коллективов самодеятельного творчества для детей и взрослых. Можно будет заниматься рисованием, хореографией, петь. Мы планируем, что здесь смогут заниматься не менее 185 человек. В новом ДК будут работать 35 сотрудников», — рассказала о новом ДК первый замминистра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.
Добавим, принято решение, что рядом с ДК будет обустроено новое общественное пространство — сквер «Роза Победы».
«Это комплексное решение позволит развивать близлежащие территории и сделать это место точкой притяжения для всех жителей поселка Роза», — подчеркнул Алексей Текслер.
Подводя итоги рабочей поездки в Коркинский муниципальный округ, губернатор отметил, что обсудил с главой Александром Орлом вопросы развития территории, включая дорожное строительство — выделены дополнительно 60 млн рублей, модернизацию жилищно-коммунального хозяйства — строительство знакового объекта, водовода с водозабора из Шершней, в самом разгаре, а также появление в территории новых спортивных объектов, таких как ледовой дворец и новый физкультурно-оздоровительный комплекс — данные решения будут приниматься в рамках следующего бюджетного трехлетнего цикла.