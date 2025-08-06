Трамп: Россия является угрозой национальной безопасности США

В документе утверждается, что тарифы вводятся из-за того, что Россия пытается подорвать суверенитет и целостность Украины, а также и продолжает угрожать национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на указ Трампа.
Президент США объяснил введение пошлин тем, что Индия продолжает закупать нефть напрямую у России или через посредников. Также отмечается, что новые тарифы начнут применяться к поставкам, осуществленным спустя три недели после публикации указа.
Ранее Трамп выдвинул ультиматум: Москва и Киев должны разрешить конфликт до 8 августа. В случае невыполнения этого требования США готовы ввести 100-процентные санкции и пошлины как против РФ, так и против ее ключевых торговых партнеров, в числе которых Индия, Китай и Бразилия.