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Трамп: Россия является угрозой национальной безопасности США

Дональд Трамп объявил, что Россия угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов. Об этом говорится в указе, который вводит пошлины для Индии за покупку российской нефти.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В документе утверждается, что тарифы вводятся из-за того, что Россия пытается подорвать суверенитет и целостность Украины, а также и продолжает угрожать национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на указ Трампа.

Президент США объяснил введение пошлин тем, что Индия продолжает закупать нефть напрямую у России или через посредников. Также отмечается, что новые тарифы начнут применяться к поставкам, осуществленным спустя три недели после публикации указа.

Ранее Трамп выдвинул ультиматум: Москва и Киев должны разрешить конфликт до 8 августа. В случае невыполнения этого требования США готовы ввести 100-процентные санкции и пошлины как против РФ, так и против ее ключевых торговых партнеров, в числе которых Индия, Китай и Бразилия.

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