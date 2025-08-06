Трамп: Россия является угрозой национальной безопасности США

Ранее Трамп выдвинул ультиматум: Москва и Киев должны разрешить конфликт до 8 августа. В случае невыполнения этого требования США готовы ввести 100-процентные санкции и пошлины как против РФ, так и против ее ключевых торговых партнеров, в числе которых Индия, Китай и Бразилия.