«Сердце Молдовы» требует отменить регистрацию правящей партии на выборах

КИШИНЕВ, 6 авг — РИА Новости. Оппозиционная партия «Сердце Молдовы» требует от ЦИК Молдавии аннулировать регистрацию правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) как участника парламентских выборов, сообщила в среду лидер политформирования, экс-глава Гагаузии Ирина Влах.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
«Партия “Сердце Молдовы” требует от ЦИК аннулировать регистрацию ПДС как участника выборов. Выборы должны быть демократическим соревнованием, а не борьбой без правил… ПДС и нарушение закона стали синонимами. Жёлтые (цвет правящей партии — ред.) приняли избирательный кодекс, но сами же его нарушают», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Влах.
Политик пояснила, что правящая партия прибегла к агитации до официального законного старта. По ее словам, среди нарушений ПДС — использование административного ресурса в своих интересах. «Туры Игоря Гросу (лидер ПДС — ред.) по Европе за деньги налогоплательщиков в интересах своей партии — это нарушение закона. Вмешательство европейских лидеров в избирательную кампанию в пользу ПДС — это тоже грубое нарушение закона», — подчеркнул Влах.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.