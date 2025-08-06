Рубио рассказал о звонке Уиткоффа после его визита в Москву

ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что несколько минут назад созвонился со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом после его визита в Москву.
«Посланник Уиткофф сейчас возвращается обратно. Мы общались с ним несколько минут назад. В течение дня будет больше обсуждений», — сообщил глава госдепа журналистам в Вашингтоне.
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