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Рубио рассказал о звонке Уиткоффа после его визита в Москву

Рубио созвонился с Уиткоффом после его визита в Москву.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что несколько минут назад созвонился со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом после его визита в Москву.

«Посланник Уиткофф сейчас возвращается обратно. Мы общались с ним несколько минут назад. В течение дня будет больше обсуждений», — сообщил глава госдепа журналистам в Вашингтоне.

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