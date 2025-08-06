Президент Республики Сербской Милорад Додик отказался уходить в отставку

Президент Республики Сербской (составная часть Боснии и Герцеговины) Милорад Додик отказался признать решение Центральной избирательной комиссии об аннулировании его полномочий. При этом он пообещал не сдаваться. Россия, Сербия и Венгрия поддержали его в этом, однако ситуация балансирует «на грани».
Президент Республики Сербской Милорад Додик оказался уходить в отставку в соответствии с решением Центризбиркома Боснии и Герцеговины, назвав решение ЦИК незаконным.
«Вариантов капитуляции нет. Сдаться — не выход. Решение ЦИК — политически мотивированный акт. Мы будем оспаривать его всеми правовыми средствами», — написал он в соцсети Х.
В своем посте Додик задался риторическим вопросом, что будет, если он откажется покинуть пост президента Республики Сербской. При этом ~он упомянул текст принесенной им присяги, напомнив, что в нем «нет ЦИК»~, однако есть клятва по защите интересов граждан, ответственному исполнению обязанностей, соблюдению Конституции и законов республики.
«А что, если я откажусь [подчиниться решению ЦИК]?» — написал Додик.
Таким образом политик отреагировал на решение Центризбиркома Боснии и Герцеговины от 6 августа, который на основании вердикта суда аннулировал его президентский мандат. Решение ЦИК было единогласным и вступит в силу через 1−2 месяца, когда пройдет срок обжалования. ~В течение 90 дней после этого в Республике Сербской должны пройти досрочные выборы~.
В конце февраля суд в Сараево признал Додика виновным в игнорировании решений Конституционного суда и верховного представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта. Президента Республики Сербской приговорили к году тюрьмы и запретили заниматься политикой в течение шести лет.
Вслед за Додиком кабмин Республики Сербской заявил, что категорически не согласен с таким решением.
«Правительство РС решительно отвергает и не принимает приговор второй инстанции суда [по апелляции] БиГ Милораду Додику, так как он юридически недействителен, неконституционен и политически мотивирован», — говорится в сообщении.
«Глубоко разочарованы».
В России резко отреагировали на решение суда и Центризбиркома БиГ о лишении Додика властных полномочий.
«Глубоко разочарованы неправосудным и антидемократическим решением апелляционной коллегии суда Боснии и Герцеговины, которая 1 августа подтвердила вынесенный ранее абсурдный обвинительный приговор по сфабрикованному уголовному делу против Президента Республики Сербской (Босния и Герцеговина) М. Додика», — говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
В документе отмечается, что уголовное преследование Додика «нацелено исключительно на устранение с политической сцены неугодного лидера, последовательно противостоящего западному неоколониализму».
Нынешний Высокий представитель международного сообщества в БиГ Кристиан Шмидт назван ~ «самозванцем» и «полезным идиотом Берлина и Лондона», которые «упорно продолжают считать БиГ своим протекторатом»~.
«Исходим из очевидного факта, что в Боснии и Герцеговине с 2021 года нет никакого высокого представителя. К. Шмидт — узурпатор, его кандидатура не получила одобрения Совета Безопасности ООН», — отметила Захарова.
Соседняя Сербия также осудила приговор: президент Александр Вучич встретился с Милорадом Додиком и провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продемонстрировал свою поддержку Додику и встретился с ним в Будапеште.
По мнению программного менеджера Российского совета по международным делам Милана Лазовича, отстранение Додика с поста президента Республики Сербской приведет к росту напряженности в БиГ (и без того уже высокой), серьезной политической нестабильности и возможно даже к гражданской войне в более отдаленной перспективе.