Президент Республики Сербской Милорад Додик отказался уходить в отставку

В своем посте Додик задался риторическим вопросом, что будет, если он откажется покинуть пост президента Республики Сербской. При этом ~он упомянул текст принесенной им присяги, напомнив, что в нем «нет ЦИК»~, однако есть клятва по защите интересов граждан, ответственному исполнению обязанностей, соблюдению Конституции и законов республики.