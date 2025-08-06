Трамп созвонился с Зеленским после визита Уиткоффа в Москву

Подробностей беседы не приводится. Ранее СМИ анонсировали этот разговор.
Напомним, 6 августа, в среду спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф прибыл в столицу России Москву с пятым визитом с начала года. Сначала он прогулялся по парку «Зарядье» вместе с руководителем РФПИ Кириллом Дмитриевым, а затем отправился в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным. Беседа длилась около 3 часов. В Кремле позже раскрыли темы диалога, который там назвали полезным и конструктивным.
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