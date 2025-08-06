Ричмонд
+19°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио рассказал о беседе с Уиткоффом после его встречи с Путиным

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что провёл телефонный разговор со спецпосланником президента Стивом Уиткоффом, который возвращается из Москвы. По его словам, американская администрация обсуждает итоги его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: AP 2024

«Посланник Уиткофф сейчас возвращается обратно. Мы общались с ним несколько минут назад. В течение дня будет больше обсуждений», — заявил Рубио журналистам в Вашингтоне.

Он добавил, что по итогам визита может быть сделано заявление: «Возможно, положительное, возможно, нет».

Напомним, сегодня специальный посланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву для проведения переговоров. Начал свой визит он с прогулки по парку «Зарядье» вместе с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, а затем отправился в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным. На встрече обсуждались украинский кризис и перспективы стратегического сотрудничества между США и РФ. Их беседа длилась около 3 часов. В Кремле беседу назвали продуктивной и конструктивной. Ранее сообщалось, что американский лидер планировал некое решение по итогам встречи в Кремле.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше