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Во Франции крупнейший за 20 лет пожар охватил 13 тыс. га леса

Министр экологических преобразований Франции Аньес-Панье Рюнаше сообщила, что огонь в Оде прошел столько же территории, сколько сгорело по всей республике за весь прошлый год.

Лесной пожар в департаменте Од во Франции, который менее чем за сутки охватил 13 тыс. га, стал самым крупным в стране за последние 20 лет, сообщает издание Le Parisien, ссылаясь на официальные данные. Об этом информирует РИА Новости.

Министр экологических преобразований Франции Аньес-Панье Рюнаше сообщила, что огонь в Оде прошел столько же территории, сколько сгорело по всей республике за весь прошлый год.

Пожар в департаменте Од начался 5 августа. Власти департамента информировали, что один человек погиб, еще девять пострадали. Огонь уничтожил около 30 автомобилей и охватил 25 домов. Из-за пожара без света остались 2,5 тыс. домохозяйств, при этом многие автодороги были перекрыты.