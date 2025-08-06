AP: Россия просит ЦАР заменить «Вагнер» на Африканский корпус

Военный представитель ЦАР уточнил, что Москва выдвинула требования о замене ЧВК «Вагнер» на «Африканский корпус» во время визита замглавы Минобороны России в страну. Он добавил, что с начала года российский чиновник посещал ЦАР несколько раз.