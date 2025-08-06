Путин рассказал Текслеру, что нужно делать для положительной оценки от россиян

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин высоко оценил планы развития Челябинской области. Глава государства, открывая по видеосвязи новые объекты в преддверии Дня строителя, поделился с губернатором региона Алексеем Текслером, что необходимо делать, чтобы получить от граждан высокую оценку.
«Мы с вами не так давно обсуждали все планы, которые вы намечаете в Челябинской области, — заметил президент. — Они впечатляют, это хорошие планы».
«Надо просто идти — и идти целенаправленно от решения одной задачи к другой, — посоветовал глава государства. — И действительно: тогда и люди оценят по достоинству то, что делается на уровне региона, да и во всей стране».
Встреча Путина и Текслера тет-а-тет прошла в середине июля, когда глава государства посещал с рабочей поездкой Магнитогорск.