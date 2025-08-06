В Кишиневе прошла акция в поддержку башкана Гагаузии Евгении Гуцул

«Печально, что молдавская юстиция больше не работает. Суды больше не место, где можно искать справедливости. Поэтому мы здесь — чтобы снова выразить поддержку Евгении Александровне. И мы будем выходить до тех пор, пока она не сможет обнять своего сына, мужа и не вернется в Исполком, чтобы продолжить работать на благо гагаузского народа», — заявил Витнянский.