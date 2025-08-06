В Кишиневе прошла акция в поддержку башкана Гагаузии Евгении Гуцул

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Активисты и представители блока «Победа» собрались утром в среду у ворот исправительного учреждения № 13, чтобы выразить поддержку Евгении Гуцул и Светлане Попан, которым накануне суд вынес приговор в 7 и 6 лет соответственно.
«Мы не оставим без ответа беззаконие, совершенное властью против Евгении Гуцул и Светланы Попан. Мы боремся не только за двух незаконно осужденных женщин. Мы боремся за справедливость, за достоинство, за будущее страны», — заявили участники акции.
Представитель блока «Победа» Юрий Витнянский в ходе акции заявил, что вся Молдова понимает, что решение по делу Гуцул исключительно политическое, акт мести и давления, попытка уничтожить оппозицию и отомстить всей Гагаузии за инакомыслие.
«Печально, что молдавская юстиция больше не работает. Суды больше не место, где можно искать справедливости. Поэтому мы здесь — чтобы снова выразить поддержку Евгении Александровне. И мы будем выходить до тех пор, пока она не сможет обнять своего сына, мужа и не вернется в Исполком, чтобы продолжить работать на благо гагаузского народа», — заявил Витнянский.
По его мнению, сегодня силовым структурам Молдовы все чаще отдают незаконные приказы.
«И если со временем кто-то из полицейских окажется под судом за выполнение этих незаконных распоряжений, поверьте, нынешняя власть вас защищать не будет», — подчеркнул политик.