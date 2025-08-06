Путин оценил планы развития Челябинской области

«Алексей Леонидович (Текслер, губернатор Челябинской области — ред.), мы с Вами не так давно обсуждали все планы, которые вы намечаете в Челябинской области. Они впечатляют, это хорошие планы», — сказал Путин, обращаясь к главе региона.