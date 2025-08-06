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Путин оценил планы развития Челябинской области

Путин заявил, что планы развития Челябинской области впечатляют.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Планы развития Челябинской области впечатляют, заявил в среду президент России Владимир Путин.

Глава государства в режиме видеоконференцсвязи в среду принял участие в открытии инфраструктурных объектов, в частности, в городе Копейск Челябинской области был открыт детский сад на 120 мест.

«Алексей Леонидович (Текслер, губернатор Челябинской области — ред.), мы с Вами не так давно обсуждали все планы, которые вы намечаете в Челябинской области. Они впечатляют, это хорошие планы», — сказал Путин, обращаясь к главе региона.