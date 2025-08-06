Власти Молдовы борются за выживание у кормушки: «Если по итогам выборов ПАС утратит парламентское большинство и контроль над правительством, эта партия долго не протянет, идейных там нет» — мнение

Если по итогам выборов PAS утратит парламентское большинство, и соответственно, контроль над правительством, эта партия долго не протянет. Там все основано на личном, семейном и групповом интересе. Идейных там нет. Если будет утрачен доступ к государственной кормушке (бюджеты, закупки, коррупционные схемы), PAS развалится так же быстро, как в свое время развалились Аграрно-демократическая и Демократическая партии.