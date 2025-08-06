Власти Молдовы борются за выживание у кормушки: «Если по итогам выборов ПАС утратит парламентское большинство и контроль над правительством, эта партия долго не протянет, идейных там нет» — мнение

"Остервенение, с которым PAS-овцы пытаются удержать власть, объяснимо. Для них это вопрос не только коллективного, но и личного выживания. В случае утраты власти многих статусных PAS-овцев ждут уголовные дела и бегство за границу, пишет журналист Дмитрий Чубашенко.
PAS удерживает власть благодаря двум основным факторам:
— Еще сохраняющийся авторитет президентки Майи Санду.
— Административный ресурс.
Санду, PAS и госаппарат — это сообщающиеся сосуды, которые подпитывают друг друга. Стоит выбить из этой системы какое-то звено, другие сосуды тоже быстро осушатся.
Если по итогам выборов PAS утратит парламентское большинство, и соответственно, контроль над правительством, эта партия долго не протянет. Там все основано на личном, семейном и групповом интересе. Идейных там нет. Если будет утрачен доступ к государственной кормушке (бюджеты, закупки, коррупционные схемы), PAS развалится так же быстро, как в свое время развалились Аграрно-демократическая и Демократическая партии.
Без поддержки в парламенте и правительстве в изоляции окажется и Санду. Требования расследования ее действий будут нарастать вплоть до инициирования процедуры отстранения от должности.
Обслуживающая режим армия энпэошников, пропагандистов и прочих активистов будет искать себе нового работодателя. Запад, который всем этим управляет, такого работодателя даст. Но это будет уже другой политический турнир с другими командами и другими составами игроков".
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