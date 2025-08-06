Минчанин с помощью ритуального агентства обманул клиентов на Br190 тыс. Рассказываем подробности

В 2023 году минчанин расширил сферу деятельности, начав заниматься техническим обслуживанием машин. Мужчина активно заключал договоры с потенциальными покупателями, предлагая не только услуги по изготовлению памятников и благоустройству мест захоронения, но и покупку шиномонтажного оборудования. Полученные деньги он использовал для развития станции технического обслуживания, а также на личные нужды.