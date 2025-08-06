Минчанин с помощью ритуального агентства обманул клиентов на Br190 тыс. Рассказываем подробности

Житель Минска создал ритуальное агентство, с помощью которого обманул клиентов на сумму более Br190 тыс., сообщает телеграм-канал Следственного комитета Беларуси.
В 2020 году 43-летний житель столицы создал ритуальное агентство, однако вместо развития законного дела бизнесмен прибегнул к мошенничеству.
В 2023 году минчанин расширил сферу деятельности, начав заниматься техническим обслуживанием машин. Мужчина активно заключал договоры с потенциальными покупателями, предлагая не только услуги по изготовлению памятников и благоустройству мест захоронения, но и покупку шиномонтажного оборудования. Полученные деньги он использовал для развития станции технического обслуживания, а также на личные нужды.
Свою фирму мужчина оформил на супругу, сделав ее формальным директором, однако именно он вводил в заблуждение людей. Когда наступал срок оплаты и выполнения работ, минчанин каждый раз озвучивал новые причины неисполнения своих обязательств. В результате клиенты обратились в правоохранительные органы.
Удалось выяснить, что с января 2023 года по декабрь 2024 года фигурант завладел имуществом и деньгами индивидуального предпринимателя, пяти организаций и 19 физических лиц на сумму свыше Br190 тыс.
Мужчине предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере.