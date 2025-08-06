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Reuters: Белый дом отметил, что Россия настроена на продолжение работы с США

Россия настроена на продолжение взаимодействия с США, отметили в Белом доме.

Источник: AP 2024

Об этом пишет Reuters.

Также агентство Reuters писало, что Белый дом считает, что встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом прошла хорошо.

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