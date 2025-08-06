AP: стрельба произошла на военной базе в штате Джорджия

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На американской военной базе Форт-Стюарт в штате Джорджия неизвестный открыл огонь, военный объект был частично закрыт. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP), информирует ТАСС.
«В настоящее время мы оцениваем ситуацию, но мы можем подтвердить инцидент со стрелявшим», — приводит агентство слова подполковника Энджела Томко. Информация о пострадавших в результате стрельбы и ее причинах пока не сообщается.
Как уточняет агентство, Форт-Стюарт является одной из крупных американских баз, на которой размещается несколько тысяч военных. -0-