Рачков: Африка — одно из важнейших направлений межпарламентского сотрудничества для Беларуси

По итогам обсуждения принято решение рекомендовать Палате представителей включить законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Уганда об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов» в повестку дня третьей сессии. Соглашением предусматривается, что граждане Республики Беларусь и Республики Уганда — владельцы действительных дипломатических и служебных паспортов освобождаются от необходимости получения виз для въезда, пребывания, выезда или следования транзитом по территории государства другой стороны в течение периода, не превышающего 30 дней с даты въезда. При этом общая продолжительность их пребывания на территории государства другой стороны не должна превышать 90 дней в течение одного календарного года. Ратификация и реализация положений этого международного договора будет способствовать укреплению двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях. -0-