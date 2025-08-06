Рачков: Африка — одно из важнейших направлений межпарламентского сотрудничества для Беларуси

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Африка — одно из важнейших направлений межпарламентского сотрудничества для Беларуси, заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Сергей Рачков, передает корреспондент БЕЛТА.
В Палату представителей к третьей сессии внесено уже 13 законопроектов Депутат: за последние годы экспорт белорусских товаров и услуг в Африку увеличился более чем в четыре раза.
Сегодня состоялось заседание Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей. Депутаты обсудили актуальные вопросы развития межпарламентского сотрудничества с парламентами африканских стран в контексте национальных внешнеполитических задач. На повестке был также проект закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Уганда об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов». Сергей Рачков отметил, что Президент Беларуси во время совещания с руководителями дипломатических представительств вновь сделал акцент на активизации расширения сотрудничества нашей страны со странами Африки.
«Поставлены конкретные задачи. Прежде всего, в торгово-экономической сфере достичь уровня $1−1,5 млрд экспорта белорусских товаров в страны Африки. МИД и другими ведомствами в последние годы достигнуты определенные результаты в работе на африканском направлении. Развиваются контакты со странами Африки и по парламентской линии. В Национальном собрании созданы рабочие группы по взаимодействию с парламентами Алжира, Египта, Зимбабве, Кении, Экваториальной Гвинеи, ЮАР. Мы активно проводим визиты, обмениваемся встречами», — сказал Сергей Рачков.
По итогам обсуждения принято решение рекомендовать Палате представителей включить законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Уганда об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов» в повестку дня третьей сессии. Соглашением предусматривается, что граждане Республики Беларусь и Республики Уганда — владельцы действительных дипломатических и служебных паспортов освобождаются от необходимости получения виз для въезда, пребывания, выезда или следования транзитом по территории государства другой стороны в течение периода, не превышающего 30 дней с даты въезда. При этом общая продолжительность их пребывания на территории государства другой стороны не должна превышать 90 дней в течение одного календарного года. Ратификация и реализация положений этого международного договора будет способствовать укреплению двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях. -0-
Фото Николая Петрова.