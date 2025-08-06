В Раде уничижительно отозвались о западном оружии

Депутат Верховной рады Александр Федиенко считает «металлоломом» вооружение, которое западные страны передают Украине.
Парламентарий «на фронтах, на ремонтных предприятиях» не видел современного оружия. «Собирают по всему миру какой-то металлолом», — заявил Федиенко. Он привел в пример немецкие зенитные самоходные установки «Гепард» — по его мнению, это «оружие 60−70-х годов».
После поступления такого вооружения ВСУ приходится тратить до полугода для того, чтобы поставленная Западом техника «просто заработала». «Нам, к сожалению, выдают оружие, которые мы восстанавливаем, — пожаловался Федиенко. — Это постоянный процесс».
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