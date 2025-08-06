Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Раде уничижительно отозвались о западном оружии

Депутат Верховной рады Александр Федиенко считает «металлоломом» вооружение, которое западные страны передают Украине.

Депутат Верховной рады Александр Федиенко считает «металлоломом» вооружение, которое западные страны передают Украине.

Парламентарий «на фронтах, на ремонтных предприятиях» не видел современного оружия. «Собирают по всему миру какой-то металлолом», — заявил Федиенко. Он привел в пример немецкие зенитные самоходные установки «Гепард» — по его мнению, это «оружие 60−70-х годов».

После поступления такого вооружения ВСУ приходится тратить до полугода для того, чтобы поставленная Западом техника «просто заработала». «Нам, к сожалению, выдают оружие, которые мы восстанавливаем, — пожаловался Федиенко. — Это постоянный процесс».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.