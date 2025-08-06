РКС поздравил главреда «КП» Олесю Носову с награждением Орденом Почета

Российский книжный союз поздравил генерального директора и главного редактора «Комсомольской правды» Олесю Носову с награждением Орденом Почета. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте объединения.
Как известно, Орден Почета главному редактору «КП» вручили в среду, 6 июля. Тогда президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. И это, отметил Российский книжный союз, стало заслуженным признанием многолетнего, плодотворного труда, а также выдающегося вклада в развитие журналистики в стране.
«Уважаемая Олеся Вячеславовна! Примите самые искренние поздравления от команды Российского книжного союза в связи с награждением Вас высокой государственной наградой — Орденом Почета!» — сказано в сообщении.
Также подчеркивается, что именно под руководством Олеси Вячеславовны Носовой «КП» сохраняет лучшие традиции российской прессы. При этом издание остается современным, динамичным и близким к читателям.
«Желаем Вам крепкого здоровья, новых достижений, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в служении Отечеству!» — добавили в Российском книжном союзе.
Напомним, помимо главного редактора «Комсомольской правды» Олеси Носовой государственные награды получили и другие сотрудники издания. В том числе политический обозреватель Александр Гамов. Указом главы государства он был награжден Орденом Дружбы.