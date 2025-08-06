РКС поздравил главреда «КП» Олесю Носову с награждением Орденом Почета

Как известно, Орден Почета главному редактору «КП» вручили в среду, 6 июля. Тогда президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. И это, отметил Российский книжный союз, стало заслуженным признанием многолетнего, плодотворного труда, а также выдающегося вклада в развитие журналистики в стране.