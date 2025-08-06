Трамп: на встрече Уиткоффа и Путина был достигнут «большой прогресс»

«Был достигнут большой прогресс!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он добавил, что после встречи проинформировал некоторых европейских союзников и подчеркнул согласие всех сторон с необходимостью завершить конфликт.
«Все согласны с тем, что эту войну нужно закончить, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели», — заявил американский лидер.
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