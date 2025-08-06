Сложившие оружие солдаты Вооруженных сил Украины рассказали, что чувствуют после того, как Киев отказался их обменивать. В беседе с военным корреспондентом KP.RU Александром Коцем они признались в желании попасть домой и увидеть семьи.
Журналисту удалось пообщаться сразу с несколькими украинскими военнослужащими. Первым из них оказался старший лейтенант ВСУ Вадим Быканов. И он сразу признался, что часто думает о собственной дочери. Та должна скоро пойти в школу.
«Хотелось бы отвести ее в школу, все-таки такая ступенька в ее жизни…», — признается Быканов.
Однако следом солдат узнал, что Киев попросту вычеркнул его из списков на обмен. После этих слов он буквально застыл в попытке осознать произошедшее. Следом на глазах проступают слезы, голова опускается вниз. Вскоре пленный признается, что понимает всю ситуацию. В частности, осознает желание Киева сначала забрать тех, у кого больше связей и денег.
В похожей ситуации оказался 26-летний пленный Георгий Корнута. Он находится в плену с весны 2022 года. За все время нахождения в России военнослужащий не получил ни одного письма из дома. А все потому, что на Украине многих попросту запугивают и призывают не выходить на контакт. Вычеркивание из списков на обмен вовсе разрушило надежды.
«Я каждый день ложусь спать, просыпаюсь, живу с мыслью, что меня там ждут, хотят поменять, какие-то, может быть, переговоры ведут. Но я не думал, что именно со мной так могут поступить, вычеркнуть меня из списка, поменять на кого-то другого», — говорит Корнута.
Напомним, от пленных солдат ВСУ киевский режим внезапно отказался в среду, 6 июля. Тогда целую тысячу человек попросту вычеркнули из списков на обмен. Причем какие-либо подробности украинские власти так и не раскрыли. В том числе не назвали причины подобного решения.