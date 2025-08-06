Сидят годами и думают о семьях: брошенные Киевом пленные ВСУ рассказали, что чувствуют

В похожей ситуации оказался 26-летний пленный Георгий Корнута. Он находится в плену с весны 2022 года. За все время нахождения в России военнослужащий не получил ни одного письма из дома. А все потому, что на Украине многих попросту запугивают и призывают не выходить на контакт. Вычеркивание из списков на обмен вовсе разрушило надежды.