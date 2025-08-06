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Мирный житель ранен после атаки дрона ВСУ на автомобиль в российском приграничье

Мирный житель получил ранения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на гражданский автомобиль в деревне Семеново Рыльского района Курской области.

Мирный житель получил ранения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на гражданский автомобиль в деревне Семеново Рыльского района Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.

По его словам, 31-летний мужчина получил осколочное ранение затылочной области головы, задней поверхности грудной клетки и бедер.

«На машине скорой его доставляют в Курскую областную больницу. Желаю скорейшего выздоровления», — написал Алекснадр Хинштейн.

Глава региона призвал местных жителей быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

Ранее стало известно, что украинский БПЛА атаковал гражданский автомобиль в городе Сватово Луганской Народной Республики (ЛНР). В результате удара погибли два человека, еще одна женщина получила ранения.

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