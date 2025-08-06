Трамп заявил о «большом прогрессе» после встречи Путина и Уиткоффа в Москве.

Встреча спецпосланника Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путины в Москва была очень продуктивной. Такое заявление 6 августа сделал глава США Дональд Трамп.
По его словам, «был достигнут большой прогресс».
По его словам, «был достигнут большой прогресс».
«Я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Всегда согласны с тем, что эти военные действия должны закончиться и мы будем работать над этим в ближайшие дни», — сказал Дональд Трамп.
Президент США также поблагодарил «за внимание к этому вопросу».
Напомним, спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф посетил Москву в среду, 6 августа. Встреча с президентом Владимиром Путиным длилась около трех часов, сообщили в Кремле.
Российский политолог Сергей Марков заявил, что в ходе встречи могла быть достигнута договоренность о перемирии в воздухе.
Он предположил, что, если Европа обязуется прекратить поставки вооружений на время перемирия, а Украина не будет проводить насильственную мобилизацию, Москва готова приостановить боевые действия.