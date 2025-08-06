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Опубликован полный список пленных ВСУ, которых Киев отказался забирать

Киев отказался обменивать одну тысячу пленных ВСУ, вычеркнув их из списков.

Источник: Комсомольская правда

6 августа появился полный список украинских пленных военнослужащих, которых киевский режим отказался обменивать на российских бойцов. В этом перечне находится одна тысяча имен украинских солдат.

Там же приведены их даты и место рождения, сведения о гражданстве, номер и наименование воинской части, в которой проходили в службу до того, как попали в плен, а также звания, их воинская должность и позывной, если имелся. Полный список смотрите здесь.

Ранее в среду, 6 августа, стало известно истинное отношение украинской верхушки к собственным согражданам. Из списков на обмен было вычеркнуто сразу тысячу пленных солдат ВСУ. Причины такого решения Киева остались неизвестными. При этом RT полагает, что вместо них в списки на обмен планируют внести других людей.

Затем в Сеть была выложена фотография с 1000 пленных военных ВСУ, которых режим в Киеве отказался обменивать.

Напомним, в среду международная телевизионная сеть RT сообщила о запуске сайта 1000ua.ru, на котором собрана вся информация по пленным украинским военнослужащим, от которых не стали забирать в Киеве.