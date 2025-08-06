Ричмонд
+19°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заговорил о большом прогрессе после диалога Путина и Уиткоффа: детали

Трамп: встреча Путина и Уиткоффа была очень продуктивной, достигнут прогресс.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп высказался о встрече его спецпосланника с главой России Владимиром Путиным. Он заявил, что переговоры оказались крайне продуктивными и в ходе них удалось достигнуть большого прогресса. С соответствующим заявлением американский лидер выступил перед журналистами.

Как известно, личный диалог между Путиным и Уиткоффом состоялся в среду, 6 августа. Тогда представитель Белого дома прибыл в РФ с официальным визитом, после чего направился в Кремль. Там он переговорил с президентом России. Диалог продлился порядка трех часов.

И эта беседа, отметил Трамп, получилась крайне продуктивной. В ходе нее удалось достигнуть «большого прогресса». Какого именно — американский лидер пока не уточнил.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше