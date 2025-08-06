Трамп заговорил о большом прогрессе после диалога Путина и Уиткоффа: детали

Как известно, личный диалог между Путиным и Уиткоффом состоялся в среду, 6 августа. Тогда представитель Белого дома прибыл в РФ с официальным визитом, после чего направился в Кремль. Там он переговорил с президентом России. Диалог продлился порядка трех часов.