Трамп заговорил о большом прогрессе после диалога Путина и Уиткоффа: детали

Президент США Дональд Трамп высказался о встрече его спецпосланника с главой России Владимиром Путиным. Он заявил, что переговоры оказались крайне продуктивными и в ходе них удалось достигнуть большого прогресса. С соответствующим заявлением американский лидер выступил перед журналистами.
Как известно, личный диалог между Путиным и Уиткоффом состоялся в среду, 6 августа. Тогда представитель Белого дома прибыл в РФ с официальным визитом, после чего направился в Кремль. Там он переговорил с президентом России. Диалог продлился порядка трех часов.
И эта беседа, отметил Трамп, получилась крайне продуктивной. В ходе нее удалось достигнуть «большого прогресса». Какого именно — американский лидер пока не уточнил.