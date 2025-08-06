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Названа дата возможного введения США вторичных антироссийских санкций

Издание Reuters называет дату возможного введения США вторичных санкций против России.

Издание Reuters называет дату возможного введения США вторичных санкций против России. По данным журналистов, которые ссылаются на представителя Белого дома, это может произойти в пятницу, 8 августа.

При этом, США ранее уже заявляли о возможном введении 100-процентных пошлин на российские товары и вторичных санкций против тех стран, которые закупают российскую нефть, если Москва и Киев не смогут договориться о прекращении огня.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп уже подписал указ о введении дополнительной пошлины в 25% на импорт из Индии — такое решение вызвано тем, что страна закупает российскую нефть.

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