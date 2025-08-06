Его речь изучают психологи: что происходит с Дональдом Трампом

— Политика, как мы знаем, дело грязное, а в нынешней Америке в этом смысле просто пробито дно, — уверен Сергей Ознобищев, политолог, член Совета по внешней и оборонной политике, — а учитывая, что в следующем году в Штатах промежуточные выборы, важный политический рубеж, то все помои, какие только возможны, политики будут выливать друг на друга. И в таком контексте подозрение в отношении психического здоровья Трампа — просто подарок его противникам. Уже изыскивают врачей с именем, экспертов, которые будут готовы поставить ему неутешительный диагноз. Притом что у него и так во внутренней политике все больше проблем. Для наших отношений с США такая ситуация вряд ли выгодна, Трамп может оказаться еще в большей степени со связанными руками, глобалисты попытаются воспользоваться его слабостью и навязать свой традиционный откровенно конфронтационный курс. Хотя Трамп — во всех смыслах — непредсказуем.