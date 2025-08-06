Его речь изучают психологи: что происходит с Дональдом Трампом

Странности в поведении президента США Дональда Трампа вызывают все больше вопросов, а его речь становится предметом изучения психологов. Что происходит с американским лидером, выясняла «Вечерняя Москва».
Похоже, Дональд Трамп очень скоро познакомится с законом бумеранга. Кто не помнит, как он вдохновенно троллил Джо Байдена, как ввел в оборот клеймо «сонный Джо», с каким удовольствием пытался его пародировать. Байден и правда много чудил, давая поводы для шуток и пародий. Здоровался с пустотой, терял ориентацию в пространстве, путал страны, которые посещал, забывал имена собственных министров и отчаянно искал коллегу, которую недавно похоронили. Да вот только сам Трамп не только споткнулся в стиле Джо, поднимаясь по трапу, но все чаще допускает ляпы, которые начинают давать повод подозревать и у него когнитивные проблемы.
Нарциссизм как диагноз.
Вот, например, британское издание The Gardian, опираясь на опыт психолога Адама Гэббатта, анализирует странное поведение президента: «Резкая перемена тем в разговоре является примером того, что Трамп отвлекается, не подумав, — он просто переключает темы, не контролируя себя и не имея связного повествования. Другой особенностью, свидетельствующей о сдвиге в когнитивных способностях 79-летнего Трампа, является его склонность к конфабуляциям. Это когда он к идее или к тому, что уже произошло, добавляет то, чего еще просто не было». Действительно, не так давно он публично заявил, что успел прекратить аж пять войн.
Или вот еще пример. Недавно Трамп заявил, что его покойный дядя, профессор Джон Трамп преподавал в Массачусетском технологическом институте у террориста Теда Качинского, более известного как Унабомбер. Трамп вспоминал: «Я спросил: “И каким он был студентом, дядя Джон?” Я имею в виду доктора Джона Трампа. Он ответил: “Если серьезно, то хорошим. Он все ходил и всех поправлял. Но, правда, плохо кончил”. Но дело в том, что это попросту невозможно. Во-первых, дядя Трампа умер в 1985 году, а Качинского разоблачили как Унабомбера лишь в 1996-м. Во-вторых, Качинский не учился в Массачусетском технологическом институте…
Заметными чертами стали мегаломания и нарциссизм президента, буквально на глазах разлагающие его личность. Его неспособность противостоять грубой и примитивной лести, имеющей мало общего с реальностью. Политолог Марат Башаров предполагает, что «речь может идти об эмоциональном выгорании Трампа, но это не должно быть нашей проблемой». Добавим, что и проблемой любых иных его партнеров. Притом что постоянная резкая перемена настроений Трампа стала уже притчей во языцех. Впрочем, проблема президента Трампа, конечно, не только во все более заметных возрастных проявлениях.
«Это не деменция»: психиатр Шуров назвал истинный «диагноз» Трампа.
— Трамп не бизнесмен, а шоумен. Но не просто, а рестлер, — полагает политолог Дмитрий Евстафьев, — в реслинге все понарошку. В чем разница: бизнесмен может дурковать сколько угодно. Но в определенный момент он говорит: «Шутки кончились». И ему верят. А рестлеру не верят, если он заявляет, что начинает бороться по-настоящему. И тут я обратил бы внимание на то, как системно и массово в мировых СМИ начали появляться материалы о постепенной потере Трампом дееспособности. И в этом можно увидеть некий сигнал.
Действительно, вот и индийское телевидение недипломатично обыгрывает трамповские проявления девиантного поведения и психологические отклонения: «Мы знаем, что политики часто бывают самовлюбленными, высокомерными, хвастливыми, но Трамп пошел еще дальше — он бесстыдно восхищается сам собой. Все человечество в долгу перед ним. Это он договорился с Богом о ежедневном рассвете и о том, чтобы корабли могли бороздить океан. Если бы не он, не существовало бы и гравитации».
Политический фактор.
Шутки шутками, но, похоже, демократы увидели в странностях Трампа шанс взять реванш за тот урон, что был нанесен Партии осла (символ Демократической партии США — осел, Республиканской — слон. — «ВМ») поведением Байдена и нынешним, инспирированным Трампом расследованием по поводу серии указов, подписанных-де без участия бывшего президента. Тем более есть за что зацепиться, тот же психолог Гэббатт увидел в поведении Трампа «классические признаки деменции, то есть резкое ухудшение исходного состояния и функции человека». А дальше, предсказывает он, будет только хуже. Тем более что Трампу уже ставили в вину то, что он уклоняется от медицинских обследований.
— В игру «посмотрите на него, он же псих» можно играть вдвоем, — уверен политолог Юрий Баранчик, — и, кажется, оппозиция Трампа начинает это понимать и использовать. Вектор давления неплохой, потому что нарциссизм у Трампа не скрываем и очевиден, а если добавить к этому МАGА-протесты против утаивания нюансов дела Эпштейна, неизбежные экономические проблемы по итогам тарифной войны и резко усложнившийся внешнеполитический фон, то объявить Трампа слетевшим с катушек может оказаться выгодно всем.
Реакция Белого дома.
Администрация Трампа по всем вопросам насчет умственных способностей Трампа дает отпор. «Газета The Guardian — рупор левых. Редакции должно быть стыдно выдавать за экспертов полоумных активистов из движения “сопротивления”. Эти презренные личности утверждали, что у Байдена ясный ум, и их же собственные коллеги обвиняют их в нарушении профессиональной этики, поэтому они не заслуживают никакого доверия. Острота ума и проницательность президента Трампа не знают равных, и он трудится не покладая рук, добиваясь потрясающих соглашений для американского народа», — заявила представитель пресс-службы Белого дома Лиз Хьюстон.
Трамп своим указом ввел новые пошлины на импорт из Индии из-за ее торговли с РФ.
Ту же позицию заняли его союзники. «Как бывший личный врач президента Трампа и врач Белого дома на протяжении 14 лет при трех администрациях, я могу сказать однозначно: страна еще не видела таких здоровых президентов, как Дональд Трамп. Умственно и физически он бодр и свеж как никогда», — заявил конгрессмен Ронни Джексон.
Нам легче не будет.
Словом, опять состояние здоровья лидера, особенно в части его психологической дееспособности, становится важным политическим фактором. Так было не только с Байденом, достаточно вспомнить, как чудил Рональд Рейган, который после визита в Венецию заявлял, что там случились неприятности — все улицы залиты водой. Но тогда мир был для Америки менее сложным, никто гегемона по плечу не похлопывал, да и общество США не было столь же расколото, как сейчас. Но запущенная версия нарастающих ментальных проблем Трампа может дорого обойтись республиканцам.
— Политика, как мы знаем, дело грязное, а в нынешней Америке в этом смысле просто пробито дно, — уверен Сергей Ознобищев, политолог, член Совета по внешней и оборонной политике, — а учитывая, что в следующем году в Штатах промежуточные выборы, важный политический рубеж, то все помои, какие только возможны, политики будут выливать друг на друга. И в таком контексте подозрение в отношении психического здоровья Трампа — просто подарок его противникам. Уже изыскивают врачей с именем, экспертов, которые будут готовы поставить ему неутешительный диагноз. Притом что у него и так во внутренней политике все больше проблем. Для наших отношений с США такая ситуация вряд ли выгодна, Трамп может оказаться еще в большей степени со связанными руками, глобалисты попытаются воспользоваться его слабостью и навязать свой традиционный откровенно конфронтационный курс. Хотя Трамп — во всех смыслах — непредсказуем.
Как известно, отец Трампа страдал от болезни Альцгеймера, поэтому сам экс-президент боится этого недуга, передает Washington Post. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, как часто подобные заболевания передаются по наследству и есть ли повод для страха.