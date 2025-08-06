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Плахотнюк призвал своих бывших сторонников объединиться и свергнуть PAS

Плахотнюк заявил, что готов вернуться в Молдову, чтобы свергнуть власть PAS.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Экс-председатель Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк выступил с заявлением в социальных сетях, которое было опубликовано при помощи его адвокатов.

Напомним, Генпрокуратура Молдовы 22 июля подтвердила, что Плахотнюк был задержан сотрудниками Интерпола в Афинах, поскольку он «находится в розыске по подозрению в совершении ряда преступлений, в том числе: создание и руководство преступной организацией, мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денег в особо крупных размерах».

Беглый олигарх обратился к бывшим коллегам по правительству, парламенту, местным органам власти, а также к сторонникам из государственного и частного сектора, призывая их «сплотиться» и «сформировать сильный, решительный, профессиональный полюс», который сместит действующее руководство страны, под властью которого Молдова превратилась в «колонию иностранных геополитических интересов».

«Были закрыты телеканалы, волочили по земле протестующих, подвергали давлению оппозиционных политиков, возбудили против них уголовные дела, работает политическая полиция. Руководство государства преследует своих граждан с помощью санкций, введенных другими странами, что является аномалией, когда власть методично уничтожает свой народ с помощью иностранных сил», — говорится в сообщении Плахотнюка.

По его словам, к нему поступает «множество сигналов и сообщений» от граждан, которые возлагают на него надежды на перемены, в связи с чем эс-председатель ДПМ заявляет, что готов вернуться в страну.

Он обратился к бывшим и нынешним коллегам из правительства, парламента, мэрам, советникам, госслужащим, а также к общественным и частным деятелям, которые не согласны с «абьюзами и несправедливостью», с призывом «объединиться и создать сильный, решительный и профессиональный фронт» для свержения «неспособной власти» и отправки ее «на свалку истории».

«Я вернусь домой и разрушу планы власти, чтобы освободить Молдову из их рук», — написал Плахотнюк.

Ранее он заявил, что правительство в Молдове не хочет его экстрадиции в страну, из-за чего затягивает процесс возвращения.

В Минюсте заявили, что начат процесс подготовки необходимых документов, которые будут сопровождать запрос об экстрадиции, как того требует Европейская конвенция о выдаче. Решение по делу будет вынесено греческими властями на основании национального законодательства.

Владимир Плахотнюк обвиняется в Молдове в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы. В июне 2019 года он бежал из страны. Молдавский суд неоднократно выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура настаивает на его экстрадиции. В декабре 2021 года в отношении бывшего лидера демократов было сформулировано новое обвинение по делу о превышении должностных обязанностей и служебном подлоге, совершенном в июне 2019 года.

Кроме того, в отношении Владимира Плахотнюка возбуждены несколько уголовных дел в России. В частности, ему предъявлены обвинения в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе средств за пределы РФ. Также он проходит обвиняемым по статье о покушении на убийство. Плахотнюк был заочно арестован в России.