Мединский официально подтвердил отказ Киева от 1 тыс. военнопленных ВСУ

«1 000 пленных солдат ВСУ, от которых отказывается Киев. Из-за этого 2-й обмен шел так тяжело, а 3-й до сих пор не начался», — написал Мединский.
Мединский также рассказал, что обнаружил в списке солдат ВСУ для обмена однофамильца. «Увидел в списке: Мединский Олег Анатольевич, 9.10.1984, Херсонская обл., Береславский р-н, с. Новороссийск, в/ч А-1736, 31.05.2022 — 29.08.2022, ВСУ, стрелок, солдат, Банщик. Однофамилец. Или, может, дальний родственник, — отметил он. — Опять подтверждается: мы один народ».
«Слава Богу, мы в России никогда не занимались разделением своих попавших в плен на I и II сорт», — заключил Мединский.
23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых российско-украинских переговоров по украинскому урегулированию. По итогам встречи стороны договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц. Россия предложила Украине создать онлайн три рабочие группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Кроме того, Москва предложила Киеву передать еще 3 тыс. тел военнослужащих ВСУ, а также вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта для сбора раненых и тел погибших. Решение о четвертом раунде переговоров будет приниматься после выполнения новых договоренностей, сообщал помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский.