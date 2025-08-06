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Трамп сообщил европейским союзникам США о результатах встречи Путина и Уиткоффа

Трамп назвал встречу Уиткоффа с Путиным чрезвычайно продуктивной.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что проинформировал европейских союзников Вашингтона о результатах встречи в Москве своего спецпосланника Стивена Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным.

«Мой специальный посланник Стив Уиткофф только что провел чрезвычайно продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Был достигнут большой прогресс!», — написал политик.

По словам главы Белого дома, он сообщил некоторым европейским союзникам США о результатах встречи в Кремле.

Хозяин Овального кабинета отметил, что все, с кем он поговорил, что согласны с тем, что этот конфликт должен закончиться, и они вместе будут работать над этим в ближайшие дни и недели.

Как писал сайт KP.RU, немногим ранее в Белом доме сообщили, что встреча российского президента и спецпосланника Трампа прошла хорошо.

Напомним, что встреча Путина и Уиткоффа состоялась в среду, 6 августа, в Москве, и продлилась около трех часов.

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