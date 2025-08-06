Трамп обрадовался результатам встречи Путина и Уиткоффа

«Был достигнут большой прогресс! После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что этот конфликт должен закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели», — написал Дональд Трамп в соцсети Trith Social.