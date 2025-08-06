Трамп обрадовался результатам встречи Путина и Уиткоффа

Трамп остался доволен итогами переговоров между российской и американской сторонами.
Итоги встречи между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом порадовали американского лидера Дональда Трампа. Об этом президент Америки заявил в соцсетях, назвав эту встречу очень продуктивной.
«Был достигнут большой прогресс! После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что этот конфликт должен закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели», — написал Дональд Трамп в соцсети Trith Social.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПоявилось видео со встречи Путина и Уиткоффа.
Ранее сообщалось о переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и спецпредставителем американского главы Стивеном Уиткоффом, которые шли в Кремле почти три часа. Стороны обсуждали возможности разрешения украинского конфликта.