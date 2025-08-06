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Мединский подтвердил отказ Украины от тысячи пленных солдат

Мединский подтвердил отказ Украины от тысячи пленных солдат.

Помощник президента России Владимир Мединский официально подтвердил, что Украина отказалась от тысячи пленных солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках обменного процесса. Соответствующее заявление он сделал в своем телеграм-канале.

По словам Мединского, из-за этого второй обмен пленными шел тяжело, а третий до сих пор не начался.

«Увидел в списке: Мединский Олег Анатольевич 9/10/1984 Херсонская обл., Береславский р-н, с. Новороссийск. в/ч А-1736 31.05.2022 29.08.2022 ВСУ стрелок солдат “Банщик” Однофамилец. Или, может, дальний родственник», — написал Владимир Мединский.

Он добавил, что этот факт подтверждает, что русские и украинцы — один народ.

«Но слава Богу, мы в России никогда не занимались разделением своих попавших в плен на I и II сорт», — заключил он.

Ранее СМИ сообщили, что Киев принимает не всех военнопленных, предложенных российской стороной.

Телеканал RT заявил, что Украина исключила из перечня для обмена порядка тысячи бойцов. Предположительно, их заменили другими лицами в списках.

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