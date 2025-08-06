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Украина отказалась от обмена Мединского

Помощник президента России, глава делегации РФ на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что нашёл своего однофамильца в списке пленных, которых отказался обменивать Киев. Он отметил, что является ещё одним подтверждением: русские и украинцы — это один народ.

Источник: Life.ru

«Увидел в списке: Мединский Олег Анатольевич 9/10/1984 Херсонская обл., Береславский р-н, с. Новороссийск. в/ч А-1736 31.05.2022−29.08.2022 ВСУ стрелок солдат “Банщик”. Однофамилец. Или, может, дальний родственник. Опять подтверждается: мы один народ», — написал Мединский в своём телеграм-канале.

При этом он добавил, что в России никогда не занимались разделением своих попавших в плен на I и II сорт.

Напомним, ранее стало известно, что Киев вычеркнул из списков на обмен 1000 своих пленных. Позже появился сайт, на котором были опубликованы их имена.

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