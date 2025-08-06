Украина отказалась от обмена Мединского

«Увидел в списке: Мединский Олег Анатольевич 9/10/1984 Херсонская обл., Береславский р-н, с. Новороссийск. в/ч А-1736 31.05.2022−29.08.2022 ВСУ стрелок солдат “Банщик”. Однофамилец. Или, может, дальний родственник. Опять подтверждается: мы один народ», — написал Мединский в своём телеграм-канале.
При этом он добавил, что в России никогда не занимались разделением своих попавших в плен на I и II сорт.
Напомним, ранее стало известно, что Киев вычеркнул из списков на обмен 1000 своих пленных. Позже появился сайт, на котором были опубликованы их имена.