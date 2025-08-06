Украина отказалась от обмена Мединского

Помощник президента России, глава делегации РФ на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что нашёл своего однофамильца в списке пленных, которых отказался обменивать Киев. Он отметил, что является ещё одним подтверждением: русские и украинцы — это один народ.