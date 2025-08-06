Москалькова призвала ООН защитить права Гуцул

Во вторник районный суд Кишинева приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с политика 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии «Шор». Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита намерена обжаловать решение в Апелляционной палате в течение 15 дней.